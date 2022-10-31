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中国空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功

2022年10月31日15:50 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年10月31日15时37分，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约8分钟后，梦天实验舱与火箭成功分离并准确进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

梦天实验舱是中国空间站第三个舱段，也是第二个科学实验舱，由工作舱、载荷舱、货物气闸舱和资源舱组成，起飞重量约23吨，主要用于开展空间科学与应用实验，参与空间站组合体管理，货物气闸舱可支持货物自动进出舱，为舱内外科学实验提供支持。

后续，梦天实验舱将按照预定程序与空间站组合体交会对接。完成有关功能测试后，梦天实验舱将按计划实施转位。神舟十四号航天员乘组已做好迎接梦天实验舱来访的准备。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第25次飞行任务，也是长征系列运载火箭的第446次飞行。

(责编：赵竹青、吕骞)
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中国空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功
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转播：中国空间站梦天实验舱瞄准15时37分发射
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