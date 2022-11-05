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2022北京航天城半程马拉松赛成功举办

人民网记者 赵竹青
2022年11月05日11:50 | 来源：人民网
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2022北京航天城半程马拉松赛成功举办，武大靖等奥运冠军领跑。“奔向太空 勇毅前行”赛事摄影组摄

深秋的京郊天气微凉，航天城内喜气洋洋。11月5日上午8时30分，航天人期盼已久的“奔向太空 勇毅前行”2022半程马拉松赛，在北京航天城鸣枪开跑。

这是北京航天城继“奔向太空”2020半程马拉松赛后，举办的又一项群众性体育赛事。比赛由我们的太空创新实践中心和北京马拉松协会承办，设置5公里、10公里和21.097公里（半程马拉松）3个项目，定向受邀参赛的600名选手，均来自航天战线驻京单位，他们中有的是科研人员，有的是家属，年龄最大的62岁，年龄最小的9岁。

“孩子从小喜欢跑步，平常我工作比较忙，这次在家门口举办半程马拉松，就第一时间报了名。”比赛开始前，与11岁儿子一起参加5公里组的王清洋说。

今年以来，航天人接续攀登奋斗，完成了包括天舟四号、神舟十四号、问天实验舱、梦天实验舱等重大航天发射任务，创造了单年度同时期最高纪录，中国空间站也即将建成。“天宫捷报频传，征途催人奋进！”参与赛事保障的高级工程师李响说，年底前中国航天还将执行天舟五号、神舟十五号等发射任务，在党的二十大胜利闭幕后，在重大任务间隙期举办赛事，为的就是激励大家以更昂扬的状态投身加快建设航天强国新征程。

“看！航天员！奥运冠军！太有排面了！”在群众的欢呼声中，航天员聂海胜、刘伯明，奥运冠军王丽萍、何可欣、武大靖，他们作为受邀的颁奖嘉宾，先后为3个项目男女组的前三名颁了奖。

“近几年，邀请名人参加是北京航天城举办大型活动的标配。”刚参加完5公里比赛的袁克英，在航天城工作生活了13年，他说，“鼓乐齐鸣”广场文化节、“问天”音乐舞蹈情景剧、“致敬最美航天人”颁奖典礼、“让祖国见证幸福”集体婚礼、“大美航天”书画摄影展……这些活动不仅办成了品牌，还把口碑留在了群众心上。

据了解，为持续提升航天人幸福感、获得感和归属感，北京航天城还先后建成“天行健”综合体训馆、“宇宙森林”儿童游乐园、“太空梦想”书店、600米林荫跑道和800米环湖跑道，日益成为大家眼中的“科技之城、文化高地、动感地带”。

(责编：赵竹青、吕骞)
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