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外汇局：前三季度国际收支保持基本平衡 跨境资金流动平稳有序

2022年11月04日20:48 | 来源：人民网
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人民网北京11月4日电 （记者杜燕飞）“2022年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差3104亿美元，为历史同期最高值，同比增长56%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%，继续处于合理均衡区间；直接投资呈现净流入，跨境资金流动平稳有序。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英今日就2022年前三季度国际收支状况答记者问时表示。

据王春英介绍，2022年前三季度我国国际收支状况呈现三大特点：一是货物贸易顺差创历史同期新高。2022年前三季度，国际收支口径的货物贸易顺差5216亿美元，同比增长37%。其中，货物贸易出口25306亿美元，同比增长10%；进口20090亿美元，同比增长5%。

二是服务贸易逆差同比收窄。2022年前三季度，服务贸易逆差656亿美元，同比下降23%。其中，旅行逆差797亿美元，同比增长18%，主要是跨境留学支出有所增加；知识产权使用费逆差238亿美元，同比下降8%，主要是收入增长21%，反映我国知识产权服务水平不断提升；运输逆差89亿美元，同比下降62%，主要是我国运输服务收入增速整体快于支出。

三是直接投资总体保持顺差。2022年前三季度，直接投资净流入469亿美元。其中，来华直接投资净流入1608亿美元，显示我国经济前景长期向好，持续吸引外资来华投资兴业；对外直接投资净流出1139亿美元，投资节奏平稳有序。

“在三季度新冠疫情多地散发，以及全球货币政策收紧外需有所回落的不利条件下，对外贸易顺差创历史新高，说明随着我国制造业转型升级持续推进，产品国际竞争力增强，贸易伙伴多元化拓展取得积极进展，货物贸易保持顺差具有坚实基础。”民生银行首席经济学家兼研究院院长温彬表示，三季度，反映经济长期发展趋势的直接投资顺差469亿美元，显示我国经济前景长期向好，高水平对外开放稳步推进、营商环境持续优化的效果显现，巨大市场潜力不断吸引外资来华投资兴业。

“总体看，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变，经济回稳向好的态势将进一步巩固，为我国国际收支保持平衡提供根本支撑。”王春英说。

(责编：王仁宏、吕骞)
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