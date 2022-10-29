人民网记者 栗翘楚

为进一步扩大外资流入，稳定外商投资规模，提高利用外资质量，更好发挥利用外资在促进我国制造业高质量发展、更深融入全球产业链供应链的积极作用，近日，经国务院同意，国家发展改革委、商务部、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部联合印发了《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》（以下简称《措施》），进一步加大制造业引资力度，着力解决外商投资企业面临的突出问题，全面加强外商投资促进和服务，推动利用外资高质量发展。

多位业内专家在接受人民网记者采访时表示，制造业是立国之本、强国之基，稳定制造业吸引外资规模，提升制造业吸引外资的质量，推动外资利用结构优化，将有利于推动中国从制造大国走向制造强国。同时，制造业使用外资的持续增长，既能够通过国际大循环集聚我国高质量发展所需要的资金、技术、人才、信息等高端要素资源，又能有效服务和畅通国内大循环，形成国内国际大循环相互促进的重要纽带。

为外商投资拓宽制度型开放通道

“当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我们吸引外资也面临新的形势。按照党中央决策部署，我们将和有关方面一起推进高水平对外开放，加大吸引外资的政策力度，更好发挥外资促进高质量发展、畅通国内国际双循环的积极作用。”10月17日，国家发展和改革委员会党组成员、副主任赵辰昕在二十大新闻中心第一场记者招待会上介绍。

空中客车中国研发中心落户苏州工业园区；默克电子科技中国中心和有机发光二极管(OLED)材料生产基地在上海落成并投入运营；宝马集团继续增资扩大在华项目……今年以来，多个外资项目在我国各地陆续投入建设运营。

外资企业看好中国，离不开中国坚持对标国际先进水平，为市场主体优化服务，不断改善营商环境，而其背后是我国稳步扩大制度型开放的重要体现。

对外经济贸易大学国际投资战略研究中心执行主任吕越对人民网记者表示，制造业是立国之本、强国之基，是实体经济中最重要和最突出的部分，在构建“双循环”新发展格局中起到中流砥柱的作用。稳定制造业吸引外资规模，提升制造业吸引外资的质量，推动外资利用结构优化，将有利于推动中国从制造大国走向制造强国，进而强化中国在全球产业链供应链中的地位。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜对人民网记者表示：“在现阶段，开放已经不是一个简单的货物进出口环节问题，实现更高水平的对外开放，除了体现在规模增长以外，更重要的是制度能否与国际接轨，或在某些方面能够提出一些具有创新性、引领性的中国方案。”

商务部研究院副院长崔卫杰对记者表，从《措施》中可以看出，通过深入实施外资准入负面清单、继续清理负面清单之外的限制性措施、高标准落实外资准入后国民待遇等措施，在投资规则对接、放松国内规制、优化投资管理等方面，切实解决外商投资面临的体制机制障碍，为外商投资营造更优的营商环境，提供更好的投资服务，创造更大的投资空间。

制造业将成为“双循环”重要纽带

“今年8月，我们已经提前4个月完成了外资到账的全年目标任务。”在中国共产党第二十次全国代表大会“党代表通道”第一场采访活动上，党的二十大代表、江苏省昆山市委书记周伟表示，昆山吸引外资的最大底气来自自身产业链优势。如今，昆山正在积极构建新的智能终端产业链条，聚焦头部企业，给资源、保要素，为企业落户创造有利条件。

近年来，高技术产业已成为引领我国产业转型和高质量发展的重要力量，也已经成为了吸收外资的重点领域。吕越表示，作为创新驱动的主要领域，高技术制造业具备高成长性的特点，其发展不仅有助于发挥技术先导优势，激发发展潜力，而且也能带动传统行业转型升级和新兴产业深化发展，充分发挥外资对产业升级和高质量发展的促进作用，从而有助于带动我国外贸外资在结构上进一步优化、质量上进一步提升。

据商务部数据显示，今年1至9月，全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%（下同），折合1553亿美元，增长18.9%。其中，高技术产业实际使用外资增长32.3%，其中高技术制造业增长48.6%，高技术服务业增长27.9%。

党的二十大报告中指出，依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。

“在此背景下，《措施》的出台让外资参与到国内制造业中来，会带来更高水平的管理模式，以及竞争压力，从而促进本土企业以更高水平去参与国际竞争。同时，外资企业与国内产业更频繁的互动，不仅可以让国外的产品更好地参与内循环，也让我们的产品更好地去参与国际循环。”董煜说。

崔卫杰表示，制造业特别是高技术制造业利用外资的持续增长，在直接优化我国外资结构的同时，也会带动高新技术装备及零部件、高新技术、高新技术产品等领域的贸易发展，直接或间接提升外贸发展质量。与此同时，制造业使用外资的持续增长，将会发挥双循环相互促进的重要纽带功能，既能够通过国际大循环集聚我国高质量发展所需要的资金、技术、人才、信息等高端要素资源，又能有效服务和畅通国内大循环，更好推动国内经济高质量发展，进而进一步提升我国参与国际大循环的能力，形成国内国际大循环相互促进的重要纽带。

以自身发展为世界创造更多机遇

党的二十大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

赵辰昕表示，中国有14亿多人口，有世界上最大规模的中等收入群体，具有超大规模的市场优势，加上完整的工业体系、完备的产业链、日益现代化的基础设施体系，这些基础条件为各类企业发展提供了巨大机遇和广阔的市场空间。

“我国目前正在沙漠、戈壁、荒漠规划建设4.5亿千瓦的大型风电光伏基地，依据能效标杆水平和基准水平，对重点领域项目进行改造升级；当前，政策性开发性金融工具有力有效地支撑了重点领域基础设施建设，经济社会薄弱领域设备更新改造支持力度也在加大；我国能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点设备订单都在大幅增长……”赵辰昕表示，在经济社会平稳健康发展中，在实际经济生活中，我国发展机遇、各类商机无处不在。

“放眼全球，没有哪个国家像中国一样，拥有那么多的投资机会。外资企业可以在区域重大战略实施、智能制造、服务业等多方面找到发展机遇。”董煜表示，《措施》从优化投资环境、加强投资服务、引导投资方向三各方面扩增量、稳存量、提质量，各方面的保障体现了我国对于开放的决心和诚意。

与此同时，外资在参与中国制造业发展的同时，也为国内消费市场来带新机遇。

“《措施》引导外资投向以制造业为代表的实体经济，有助于发挥中国较为完备的产业体系与我国超大规模市场优势，扩大内需，促进国内消费转型升级。”吕越说。

吕越表示，对国内制造业企业而言，一是外资带来先进的技术和管理经验，有助于推动我国制造业企业的创新发展。同时，《措施》引导外资企业投向先进制造、高新技术、节能环保等重点领域，有助于带动各种经济要素如人才、资本、技术等加速集聚，助力国内制造业企业转型升级。其二，《措施》在区域布局方面提出要引导制造业外商投资企业国内梯度转移，这有助于增加我国中西部和东北地区对高科技人才和高素质劳动力的吸引力，同时有助于引进先进的技术和关键设备，从而加快当地制造业企业的现代化进程。

“更重要的是，外资参与中国制造业也意味着将提供更多的就业机会，应届毕业生和产业工人可以在外商投资企业中寻找到更多发展机会。”董煜说。

(责编：罗知之、高雷)

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