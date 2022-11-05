人民网记者 杜燕飞

东海之滨，黄浦江畔，“四叶草”内，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）如约而至。

进博会期间，微软公司副总裁康容在做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时表示，今年是微软在中国30周年，也是微软连续第五年参加进博会。进博会是一座桥梁，为跨国企业提供了进入中国的机会，也为中国企业拓展了海外拓展的机遇。

“微软今年参展进博会的主题是：‘入华30载·予力创新·成就不凡’，希望通过我们的技术，利用公开、开放的平台和工具，支持每一个人和每一个企业数字化转型，支持他们业务发展。”康容表示，下一步，微软将围绕科技研发、合作伙伴生态建设、人才培养等方面，助力中国技术创新，推进各行各业数字化转型，与中国经济共成长，与世界共享合作发展机遇。

微软公司副总裁康容（左）做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目。人民网记者 于凯摄

记者：微软连续五年参加了上海进博会，您觉得五年来最大的感受和收获是什么？

康容：对于中国客户和合作伙伴来说，上海进博会非常重要，也非常有意义。它代表了一座桥梁，不仅为跨国企业提供进入中国的机会，还为中国企业拓展了出海的机遇，也代表着中国市场非常开放。

今年是微软连续第五年参加上海进博会，也是微软在中国30周年。在这过程中，微软带来了最新技术，服务客户，发展合作伙伴生态。同时，微软也支持本土企业在中国市场发展，帮助他们抓住出海机会。

微软今年参展进博会的主题是：“入华30载·予力创新·成就不凡”，希望通过微软的技术，利用公开、开放的平台和工具，支持每一个人和每一个企业数字化转型，支持他们业务发展。

当前，新冠肺炎疫情下，企业不但要提升效率，还要节省成本，还要加速数字化转型，这是排在前三位的。在这方面，微软提供Azure智能语音平台等各式各样的平台和解决方案来支持企业发展。

记者：今年是微软进入中国30周年。从1992年到中国，30年来，微软在中国的发展方向有没有改变？

康容：从微软在中国30年的发展历程来看，微软主要在三大方向发力。一是夯实研发基础。截至目前，微软在中国有五大研发中心基地，一个在北京、两个在上海，苏州有一个，深圳也有一个。这些基地在从事基础研究的同时，还开展产品和技术的开发。而且这些研发不只是为了中国客户、中国市场，也是为了全球市场。

二是合作伙伴生态建设。微软在全球有超过40年的历史，从创办到现在，都是与合作伙伴一起发展。在这方面，微软通过各式各样的培训提升合作伙伴技术能力、服务客户能力，发展合作伙伴生态。

三是人才培养。微软在各式各样培训以及提升人才能力方面做了很多工作。近期，微软宣布在全球微软基础技术认证免费对学生开放，只要他们愿意上线去学习、去考认证，微软会提供免费的资源。

微软公司副总裁康容做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目”。人民网记者 于凯摄

记者：微软从1992年进入到中国市场，30年的发展见证了中国科技、中国经济的蓬勃发展。您如何看待中国市场？

康容：微软落户中国30年，一直认为中国是全球最具创新活力的市场之一。微软为什么要培养中国人才？因为看好中国人才，他们对微软的研发、产品、服务、创新和业务的贡献特别大。微软很重要的任务就是要服务中国的企业客户和中国本土合作伙伴的生态发展，支持它们数字化转型，支持它们业务策略。

当前，受新冠肺炎疫情影响，越来越多企业、员工有远程办公需求，微软为这些企业客户提供数字化转型方案。比如，微软推出的Microsoft 365现代工作平台，其中有一个功能叫Teams，受疫情影响，在过去两年多的时间里，该功能在国内使用率增加了10倍。

记者：刚刚结束的2022年全国大众创业、万众创新活动周的主题是创新增动能、创业促就业。微软在过去30年也帮助中小企业，特别是一些初创企业发展，在这方面有哪些经验可以分享？

康容：微软在中国采取了很多措施支持创业者。第一，推出微软加速器，该加速器自2012年启动以来，截至目前已孵化超过800家公司。加速器可以提供技术平台，培训创业者；企业创新时进行业务策略、计划，帮助企业吸引客户；让创新公司和企业进行互动，因为对于一个创新公司，最重要的就是要获得新的客户。

第二，启动微软在中国的战略孵化器。通过整合微软在中国的优质技术、能力、资源，为领域内优秀的创业者提供从技术研发运维、商务资源和生态对接，到全球主要市场和推广渠道的全方位支持。

第三，与当地政府合作，聚焦各地市场、人才、资源等方面潜力，在无锡、上海、郑州等地共同推出孵化器，为当地营造优良的创新创业生态环境，促进科技成果转化和产业化，汇聚更广泛的创新创业资源，激发更多企业参与当地创新创业浪潮。

第四，人才培训。升级“日出计划”，通过整合现有生态资源，构筑微软生态体系的学习就业平台，携手近百家领先的合作伙伴以及众多中国高校职校等展开合作，为学生拓宽实习就业机遇、提供海量优质岗位选择，帮助学生提升个人技术实战能力，也为企业数字化转型输送更多优秀人才。

记者：公司的成长和发展都离不开人才。微软也非常重视人才培养。微软选拔人才的标准是怎样的？

康容：首先，微软注重培养员工成长型思维，企业的发展离不开好奇心和求知欲，也需要员工主动寻求多样性、不断提升创造力。其次，微软在企业内部培养起“成长型思维”的文化，始终保持“成长型思维”的态度。最后，重视多元化和包容性文化，让员工能够主动、不断地重新审视自己，更好地实现企业内部的员工凝聚力。

在此基础上，微软通过线上、线下对员工进行各种各样的培训，比如，技术产品、沟通能力等。目前，微软采取多项措施，不断帮助培养、培训员工和人才。

记者：中国正在进行数字化建设，作为科技型企业，微软在数字化建设，包括科技转型、科技创新等方面是怎么做的？

康容：当前，如何应对气候变化是全人类共同面临的问题。微软也在2020年公布了公司碳净零排放的目标，即在 2030 年之前实现碳负排放，2050 年之前消除自1975 年公司成立以来的碳排放量总和。

也正是因为，微软希望通过自身的技术优势和实践经验，帮助客户和合作伙伴实现同样的目标。第一，微软自己要当模范生，自身及其供应链、合作伙伴共同减碳。第二，把自己的技术和平台转变成服务和产品，让企业客户实现他们的排碳和可持续发展的目标。第三，鼓励和引领合作伙伴实现绿色转型，实现持续发展的目标。

(责编：鲁婧、吕骞)

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