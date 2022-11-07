原标题：2022年世界互联网大会乌镇峰会报名参会国家地区创历史新高

由世界互联网大会主办、浙江省人民政府承办的2022年世界互联网大会乌镇峰会，将于11月9日至11日在浙江乌镇召开。据悉，今年峰会以“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，来自120余个国家和地区的政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库近2000位代表报名参会，创造了历史新高。

探讨数字基础设施等新热点 发布年度互联网最新科技成果

世界互联网大会秘书长任贤良在10月31日举行的新闻发布会上介绍，今年，峰会开启视频会议直播平台，境内外嘉宾将通过线上线下平台共同聚焦全球互联网发展前沿，共同探讨全球互联网发展未来。

峰会将围绕全球网络空间焦点热点，设置“合作与发展”“科技与产业”“人文与社会”“治理与安全”4个板块共计20个分论坛。在保留企业家高峰论坛、“一带一路”互联网国际合作论坛等传统特色论坛基础上，还将聚焦数字基础设施、全球发展倡议、弥合数字鸿沟、疫情下的数字社会、互联网关键资源、人工智能与数字伦理等新趋势、新热点议题，充分探讨境内外各方普遍关注的话题。

“携手构建网络空间命运共同”精品案例展示活动将运用全息成像、虚拟现实等数字技术，立体展现各方践行“网络空间命运共同体”理论主张的丰硕成果和生动实践；世界互联网领先科技成果发布活动将突出创新引领和国际参与，以多样化表现形式，面向全球发布年度互联网最新科技成果；“直通乌镇”全球互联网大赛将汇聚海内外优秀创业团队与项目，设置数字共富、人工智能、网联汽车等七大专题赛，为优秀人才和科技提供展示平台。

直播“今年的乌镇峰会是世界互联网大会国际组织成立以来的首届年会，我们将充分发挥会员主体作用，邀请世界互联网大会国际组织负责人与企业会员主要负责人进行座谈，为国际组织建言献策。同时特别增加外方会员作为论坛活动主协办单位，提升论坛活动的前沿性和引领性。”任贤良说。

创新推出“互联网之光云展厅” 设立3项“永久举办地”特色活动

直播浙江省委常委、宣传部长，世界互联网大会乌镇峰会浙江省承办工作领导小组组长王纲介绍，立足浙江互联网引领、数字化驱动的变革性实践，今年峰会创新设立3项“永久举办地”特色活动，即数字经济产业合作大会、数字赋能共同富裕示范区建设展示活动和长三角一体化数字文明共建研讨会，为企业、地方政府等搭建平台，促进数字经济领域产业交流合作，进一步承接峰会溢出效应，让更多地区享受到世界互联网大会的红利。

乌镇峰会既是展示互联网发展成果的技术盛会，也是互联网综合运用的宏大场景。浙江坚持用数字手段呈现数字成果，深化“线上+线下”融合办会模式，积极运用元宇宙、数字孪生等先进技术，创新推出“互联网之光云展厅”，打造互联网最新科技成果的“全方位体验场”。百余家行业头部企业参展，境内外互联网领军人物以及图灵奖、诺贝尔奖获得者等将发表演讲，共同打造科技前沿的思想盛宴、数字剧场。

“我们遴选了一批人工智能、AR/VR、元宇宙、数字孪生等前沿技术应用，在大会场馆、会展区、景区、镇区供参观者互动体验；研发了‘乌镇峰会一站通’小程序，利用百度Apollo Park智能车路协同系统，打造自动驾驶、共享出行等场景应用。峰会接入40条万兆级别的光缆，会场区域实现5G信号深度覆盖。”王纲表示，今年的“互联网之光”博览会，将有40个国家和地区的400余家中外企业参展，通过“线下实景+线上云展”的方式进行展示，届时会有一大批涵盖数字产业化、产业数字化、数字共富、数字基础设施、网络空间治理等主题的新技术新产品。

11月6日，“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛将举行，共有23个国家、1110个项目报名参赛，其中海外项目106个，包括工业互联网、人工智能、网联汽车、网络安全等七大赛道。赛期同步策划了投资界闭门会、资本相亲会、大咖见面会、咖荟等配套系列活动。

此外，浙江筹建了乌镇数字文明研究院，聚焦“构建网络空间命运共同体”等主题，开展常态化研究；打造“乌镇时刻”宣传品牌，全年贯穿系列重磅新闻访谈节目、“现象级”可视化产品。以吉祥物“小互”为原型设计的相关衍生产品，也将在今年大会期间亮相。（记者 彭瑶）

(责编：赵竹青、陈键)

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