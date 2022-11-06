人民网记者 杜燕飞

11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。

国资委秘书长彭华岗介绍，本届进博会上，国资委组织央企组建了99个交易分团，规模创下历史新高。央企采购清单中，不仅有高端技术类商品，也有贴近百姓生活的民生类商品，其中医疗健康、食品及农产品等商品采购金额有望增长一倍以上；绿色低碳商品占比也将持续提升，尤其新能源、节能环保装备类商品备受青睐。

国家能源集团5日与来自蒙古、俄罗斯、德国、美国等18个国家和地区的40家企业进行签约，进口优质煤炭、高端装备、关键材料备件，总金额达25亿美元，比上一届增长38%，采购品类和采购金额再创新高，五年累计采购总金额72亿美元。

“今年是国家能源集团连续5年组建交易分团参加进博会。5年来，我们采购品类和金额一届比一届多，进博‘朋友圈’一年比一年大，合作成果日益丰富。近三年年度集团总采购金额平均每年增长超20%，反映了我国国内大循环的蓬勃活力。”国家能源集团副总经理王树民表示。

在油气领域，中国海油6日与18家全球供应商签订进口合同和协议，签约金额再创新高，五年累积签约金额突破500亿美元。中国石油5日分别与联益集团、哈里伯顿（中国）能源服务有限公司、斯伦贝谢等30家合作伙伴签署30份采购协议，合同总金额达到167.9亿美元，五年来累计与142家供应商采购签约金额927.9亿美元。中国石化4日与14个国家、地区的34家合作伙伴采购签约，涉及原油、化工品、设备、材料等11大类26种产品，采购签约金额达401亿美元，五年来累计签约超2000亿美元。国家管网集团分别与壳牌、埃克森美孚签署战略合作协议，旗下液化天然气接收站管理分公司分别与雪佛龙、韩国SK、中国石油国际事业公司等签署服务意向书。

“40年对外合作的发展历程，使我们积累了立足全球谋发展、扩大合作求共赢的宝贵经验。”中国海油董事长汪东进表示，中国海油正实施增储上产攻坚工程、科技创新强基工程和绿色发展跨越工程，建设油气资源供给保障中心、海洋工程技术研发中心、海洋装备设计建造中心、人本理念践行示范中心，与国内外合作伙伴的合作空间广阔。在油气主业方面，中国海油邀请全球合作伙伴参与我国海上油气勘探新区块招标，并与国内外企业深化在炼油化工、LNG和终端销售等领域的务实合作；会同全球伙伴加大国际油气资源合作勘探与联合开发力度，扩大在油田服务、工程建造、资源贸易等领域的合作。

彭华岗表示，通过央企在进博会的采购，可以看到一方面中国国内市场潜力大、韧性强，对优质商品需求不断扩大；另一方面，央企更加重视创新，希望通过采购高科技产品与服务，促进更好发展。

值得一提的是，本届进博会上，由于中国绿色低碳产业稳健发展，央企对新能源、节能环保产品采购量增加，彰显了坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路的决心和信心。

国家能源集团将与蒂森克虏伯就风电、氢能、绿色化工及其相关生产、储运、应用、协同等领域展开技术创新等多方面合作；国华投资公司与蒂森克虏伯新纪元、伊藤忠中国公司围绕目前及未来全国范围内的新能源、氢能、氨能、技术装备、能源贸易等方面加强合作，并与上海伊藤忠商事签署意向销售协议，将打造绿电制绿氢、绿氢制绿氨完整产业链，实现清洁能源生产、消纳、贸易合作共赢。

”我们将与蒂森克虏伯和伊藤忠两家企业探索并实践能源和工业经济可行的绿色发展路径，汇聚创新活力，探索能源发展新范式，助力‘双碳’目标实现与国际能源产业的高质量合作。“国家能源集团有关负责人说。

中国华能旗下7个二级单位与日立能源、舍弗勒、斯凯孚、埃克森美孚等合作伙伴签署14项采购协议或合同，总金额近29亿元。采购的智能高端装备将用于华能云南、四川、甘肃、内蒙古等地项目建设，助力能源基地建设，进一步优化电源结构，提高发电效率，促进经济社会绿色发展。

中国华能董事长温枢刚表示，中国华能继续把进博会作为开放的平台、共赢的舞台，与各方携手推进能源国际合作，为保障开放条件下的能源安全、促进全球可持续发展贡献力量。

“随着进博会‘朋友圈’越扩越大、央企‘购物车’越装越满，我们也深刻地感受到中国与世界经济密不可分，中国对全球产业链供应链的稳定至关重要，中国的开放发展也将为各国企业在中国发展提供更多合作机遇，带来更多发展红利。”彭华岗说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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