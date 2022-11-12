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空间站建造阶段长七火箭发射任务圆满收官

2022年11月12日18:15 | 来源：人民网
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人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月12日10时03分，长征七号遥六运载火箭（简称“长七火箭”）托举天舟五号货运飞船点火升空。随后，飞船与火箭分离，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成后，长七火箭首次发送“太空快递”，也意味着空间站在轨建造阶段长七型号发射任务圆满收官。

该型火箭由中国航天科技集团一院抓总研制。据了解，自2017年执行天舟一号货运飞船发射任务起，长七火箭与天舟货运飞船五度携手，火箭总体技术状态逐渐趋于稳定，测发周期也由最初的42天逐步缩减到27天，但研制团队以“打一发进步一发”为目标，从未停下追求改进的脚步。

长七火箭总体主任设计师邵业涛介绍，本发火箭进行了10项技术改进。研制团队从源头出发，重点通过并行测试、测试项目合并，优化使用维护条件，简化操作复杂项目等不断优化调整，减少操作质量对人员的依赖，进而提升过程质量、提高测发效率。以火箭助推器吊装附件为例，研制团队精心计算，优化吊装附件受力点，不用增加配重也能保持箭体垂直，彻底消除了拆装配重块时的操作风险。同时逐步推进箭上元器件国产化替代、发动机可靠性增长设计等，进一步提高火箭可靠性。

今年是空间站建造决战决胜之年，根据任务安排，全年共实施6次飞行任务，包括发射空间站问天舱和梦天舱、两艘天舟货运飞船、两艘神舟载人飞船。截至目前，已完成5次任务，均取得圆满成功。随着空间站转入长期在轨运营阶段，未来几年，长七火箭将保持每年2次的发射频率，为空间站天地物资运输提供保障。

“不仅如此，长七火箭近地轨道运载能力达14吨，搭载远征上面级，可实现太阳同步轨道9.5吨的运载能力，既可以发射天舟货运飞船，也可以发送其它卫星载荷，后续可在中低轨卫星发射中发挥更广泛的作用。”邵业涛说。

(责编：赵竹青、高雷)
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