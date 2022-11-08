数读2022世界互联网大会
乌镇峰会见证数字中国建设不断实现新突破
2022年11月08日09:12 | 来源：人民网
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(责编：杨曦、高雷)
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- 运行9908公里！首趟境内外全程时刻表中欧班列顺利抵达德国
- 人民网北京11月8日电 （记者王连香）据中铁集装箱运输有限责任公司消息，德国时间11月5日22时30分（北京时间11月6日5时30分），首趟从中国西安开往德国杜伊斯堡的境内外全程时刻表中欧班列，满载光伏逆变器、电动压缩机、吸尘器等货物，运行9908公里，历时11天1小时35分抵达德国杜伊斯堡，这标志着中国段、宽轨段、欧洲段中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通，国内始发站与德国终点站的运输时间有了更加稳定的预期，中欧班列高质量发展迈入新阶段。 为进一步提升中欧班列市场竞争力，向广大客户提供更加稳定的运输时效，中国、德国等七国铁路联合制定了《中欧班列全程时刻表编制与协作办法》，根据客户需求，国铁集团于今年初启动了中国至欧洲4条线路的中欧班列全程时刻表编制工作，经与沿线哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等铁路多轮磋商，10月份完成了西安至德国杜伊斯堡全程时刻表编制工作，并于10月26日起，正式在西安至杜伊斯堡间试运行。…
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