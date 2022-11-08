人民网北京11月8日电 （记者王连香）据中铁集装箱运输有限责任公司消息，德国时间11月5日22时30分（北京时间11月6日5时30分），首趟从中国西安开往德国杜伊斯堡的境内外全程时刻表中欧班列，满载光伏逆变器、电动压缩机、吸尘器等货物，运行9908公里，历时11天1小时35分抵达德国杜伊斯堡，这标志着中国段、宽轨段、欧洲段中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通，国内始发站与德国终点站的运输时间有了更加稳定的预期，中欧班列高质量发展迈入新阶段。

为进一步提升中欧班列市场竞争力，向广大客户提供更加稳定的运输时效，中国、德国等七国铁路联合制定了《中欧班列全程时刻表编制与协作办法》，根据客户需求，国铁集团于今年初启动了中国至欧洲4条线路的中欧班列全程时刻表编制工作，经与沿线哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等铁路多轮磋商，10月份完成了西安至德国杜伊斯堡全程时刻表编制工作，并于10月26日起，正式在西安至杜伊斯堡间试运行。

相较普通班列，“全程时刻表”班列在各运输段均有固定的车次、线路、班期和运行时间，并重点对出入境口岸站换装、交接等作业环节予以合理控制，充分保证其境内外运输时间更加稳定。该趟西安—杜伊斯堡全程时刻表中欧班列，途经中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国，全程9908公里，试运取得圆满成功。第2列全程时刻表班列已于11月2日从西安正点发车，各国铁路的运行组织工作将更加顺畅、成熟，全程时刻表中欧班列将为客户提供更加稳定的运输时效，更好维护国际产业链、供应链畅通。

中铁集装箱运输有限责任公司作为国铁集团中欧班列全程经营服务平台，充分发挥境内外协调作用。在国内，积极为客户提供集装箱供给、装箱方案制定、国联运单审核、关务对接等服务，并与西安、兰州、乌鲁木齐等铁路局集团公司共同协作，保证班列准时发车、按图行车和准点交车。出境后，通过电子施封锁、信息交换等方式对全程时刻表执行情况实行监控，及时向参与运输的境外相关方提供全程时刻表班列运送计划和开行信息，与哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等铁路密切协调配合，共同保障全程运行通畅。

下一步，中铁集装箱运输有限责任公司将根据需求，携手沿线各国铁路组织开行更多线路和双向的全程时刻表中欧班列，进一步巩固提升中欧班列良好发展态势，不断提高中欧班列运行品质，持续加强班列品牌建设，为更好地造福沿线国家和人民、助推共建“一带一路”高质量发展作出新的更大贡献。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经