人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）11月12日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部消费促进司副司长安宝军在会上介绍，商务部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强对地方商务部门的指导，优化细化防控措施，统筹做好疫情防控和商务发展的各项工作。其中提到，将指导各地不断完善重点外贸企业“白名单”，进一步细化“闭环泡泡”工作预案和操作流程，确保外贸企业生产不中断、运输有保障。

一是抓好商贸领域的疫情防控。指导地方商务主管部门严格按照第九版防控方案和最新的二十条措施，以及商贸行业系列防控技术指南要求，严格做好农产品批发市场、商场、超市、餐馆等重点场所疫情防控，科学精准落实落细各项措施，不得随意要求扩大核酸检测范围，尤其对承担应急保供任务的批发市场、农贸市场、商超等，不能“一关了之”。我们还将指导相关协会，进一步优化调整商贸服务业和展览业疫情防控技术指南，强化措施宣传，推动企业落实。

二是完善开发区防控措施。指导督促开发区落实对区内疫情防控的主体责任，建立全员责任体系，强化疫情防控台账管理，加强对关键岗位、关键工序员工的生活、防疫、轮岗备岗保障。疫情发生期间，要全力保障物流畅通，对事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业，要落实好“白名单”制度，不得擅自要求停工停产。

三是完善外资服务保障体系。指导各地继续发挥好外资工作专班和应对疫情快速响应机制的作用，与重点外资企业保持实时沟通，及时掌握企业受疫情影响情况，积极协调解决困难问题。围绕重点外资企业链上关键生产性工厂和仓储物流企业，强化服务保障，确保产业链供应链稳定。加强与外资企业、有关商协会常态化交流，帮助企业及时了解疫情防控最新政策措施。

四是持续优化外贸领域生产流通保障。指导各地不断完善重点外贸企业“白名单”，总结运用已经有的经验，进一步细化“闭环泡泡”工作预案和操作流程，确保外贸企业生产不中断、运输有保障，便利国际商务人员往来。进口方面，用好已经印发的《海运 航空 铁路口岸外贸进口货物标准作业程序参考》，进一步提升口岸等环节的货物流转效率，实现到港货物快进快出，切实减轻企业负担，推进进口冷链食品输华企业落实好安全防控责任，从源头降低疫情传播风险，便利冷链食品进口。出口方面，各地区、各口岸要保障出口方向畅通，应出尽出。要突出保生产、保履约，确保外贸领域原料进得来、产品出得去，持续提升贸易自由化便利化水平。

(责编：赵竹青、高雷)

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