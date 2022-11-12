人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：全力保证居民生活物资需求

2022年11月12日18:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）11月12日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部消费促进司副司长安宝军在会上介绍，商务部坚决贯彻中央政治局常委会议精神，落实国务院联防联控机制工作部署，全力保证了居民的生活物资需求。

一是进一步完善工作机制。商务部将持续强化市场监测与预测预警，及时投放肉类储备，协调跨区域物资调运，保障生活必需品市场供应稳定。指导各地设立市场保供工作专班，将疫情防控和应急保供“同部署、同落实”，统筹协调米面油、肉蛋奶和蔬菜等生活必需品的生产供应，组织商贸流通骨干企业与生产养殖企业加强产销衔接，增加货源供应；制定封闭小区配送、区域联保联供等专门预案，畅通诉求反映渠道，及时解决居民基本生活问题。

二是维护保供主体有序运转。指导地方督促大型超市、农产品批发市场等重点商贸场所，严格落实相关要求，科学精准做好自身防疫。针对可能出现的涉疫情况，要做足前期准备，提前规划临时替代场所，一旦需要，能够迅速做到人员、设施、车辆、物资平稳转换，维护保供主体能够有序运转。

三是强化物流配送保障。指导地方建立完善保供企业白名单制度，优先保障名单内企业经营、车辆通行和人员到岗，也要为外地保供企业创造便利条件。在封控区域，合理设置物资接驳站、固定接收点，加强人员配备，保障末端配送力量充足。根据老幼病残孕等重点群体需求，要制定相应的保供方案，满足封控隔离居民基本生活需要。

四是做好区域联保联供。商务部将根据地方需要，加强跨区域联保联供协调，帮助组织货源，保障市场供应总量充足。指导地方要统筹好肉、菜等生活必需品的储备，采取及时投放、定向投放的方式来增加市场供应。要求各地全面掌握本地生活必需品的货源主渠道，并与周边地区、主产区加强“多方帮一方”的互助互保合作，如果有需要，可以立即开展应急调运支援。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：全力保证居民生活物资需求
　　人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）11月12日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部消费促进司副司长安宝军在会上介绍，商务部坚决贯彻中央政治局常委会议精神，落实国务院联防联控机制工作部署，全力保证了居民的生活物资需求。 一是进一步完善工作机制。…
交通运输部：切实做好今冬明春各类重点物资运输保障
　　人民网北京11月12日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输部按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，着力打通“大动脉”、畅通“微循环”，推动交通物流保通保畅工作取得重大阶段性成果并持续巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部