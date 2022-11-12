人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）11月12日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部消费促进司副司长安宝军在会上介绍，商务部坚决贯彻中央政治局常委会议精神，落实国务院联防联控机制工作部署，全力保证了居民的生活物资需求。

一是进一步完善工作机制。商务部将持续强化市场监测与预测预警，及时投放肉类储备，协调跨区域物资调运，保障生活必需品市场供应稳定。指导各地设立市场保供工作专班，将疫情防控和应急保供“同部署、同落实”，统筹协调米面油、肉蛋奶和蔬菜等生活必需品的生产供应，组织商贸流通骨干企业与生产养殖企业加强产销衔接，增加货源供应；制定封闭小区配送、区域联保联供等专门预案，畅通诉求反映渠道，及时解决居民基本生活问题。

二是维护保供主体有序运转。指导地方督促大型超市、农产品批发市场等重点商贸场所，严格落实相关要求，科学精准做好自身防疫。针对可能出现的涉疫情况，要做足前期准备，提前规划临时替代场所，一旦需要，能够迅速做到人员、设施、车辆、物资平稳转换，维护保供主体能够有序运转。

三是强化物流配送保障。指导地方建立完善保供企业白名单制度，优先保障名单内企业经营、车辆通行和人员到岗，也要为外地保供企业创造便利条件。在封控区域，合理设置物资接驳站、固定接收点，加强人员配备，保障末端配送力量充足。根据老幼病残孕等重点群体需求，要制定相应的保供方案，满足封控隔离居民基本生活需要。

四是做好区域联保联供。商务部将根据地方需要，加强跨区域联保联供协调，帮助组织货源，保障市场供应总量充足。指导地方要统筹好肉、菜等生活必需品的储备，采取及时投放、定向投放的方式来增加市场供应。要求各地全面掌握本地生活必需品的货源主渠道，并与周边地区、主产区加强“多方帮一方”的互助互保合作，如果有需要，可以立即开展应急调运支援。

(责编：赵竹青、高雷)

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