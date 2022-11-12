人民网北京11月12日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输部按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，着力打通“大动脉”、畅通“微循环”，推动交通物流保通保畅工作取得重大阶段性成果并持续巩固。目前，全国交通运输网络总体畅通，交通物流运行平稳有序，为促进产业链供应链安全稳定、服务支撑经济社会发展提供了坚强服务保障。

韩敬华介绍，交通运输部将高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅工作，切实做好今冬明春各类重点物资运输保障，服务人民群众生产生活和经济社会发展。

一是全力保障交通物流网络畅通。督促指导各地严格按照《规范交通物流基础设施关停关闭和运输服务限制运行工作指南》的要求，依法依规落实管控措施，保障运输通道畅通、枢纽稳定运行、末端运转有序。加强交通物流网络运行监测分析，科学精准实施货车通行管控，保障交通物流运行顺畅。持续坚持24小时值班值守，畅通各级应急运输保障电话，针对货车司机、物流企业等反映的交通物流不通不畅问题，立即采取措施，督促核实整改，全力以赴保障交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通。

二是全力做好重点物资运输保障。做好与重点产业链供应链“白名单”企业、民生保供等企业的供需对接，做好统筹运输组织调度。督促指导各地对重点物资运输车辆实行优先便捷通行，对重点物资运输船舶实行优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊的“四优先”政策，保障重点枢纽集疏运通畅，实施快装快卸，加快提升铁路、民航服务保障能力，着力畅通邮政快递末端“微循环”。指导各地建设启用应急物资中转站，推进涉疫地区重点物资安全有序中转转运，切实保障医疗防控、能源、粮食、民生、外资外贸等各类重点物资安全高效运输。

三是全力推进物流保通保畅常态化制度化。指导各地认真贯彻落实《关于推进交通物流保障体系建设的指导意见》《交通物流运行动态监测管理暂行办法》等有关要求，加快建设交通物流运行监测和调度指挥体系，强化对重点枢纽、重点通道、重点区域的跟踪调度，建立健全工作机制，完善支撑保障政策，提升服务保障和应急处置能力，加快构建协同联动、保障有力、安全可靠的交通物流保障体系。

四是全力做好交通运输疫情防控。认真贯彻落实国务院联防联控机制印发的优化防控工作二十条措施，毫不放松科学精准抓好交通运输疫情防控工作，进一步优化调整防控措施，在隔离转运、人员流动、滞留人员疏解、高风险岗位人员结束闭环作业等与交通运输有关的方面采取更为精准的举措。督促交通物流经营企业，以及物流园区、公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场、邮政快递站点等经营单位和从业人员，严格落实各项疫情防控措施，配合做好跨省流动人员“落地检”，严防疫情通过交通运输渠道外溢传播。

(责编：王连香、高雷)

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