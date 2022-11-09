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“第十九届人民匠心奖”案例征集正式启动

2022年11月09日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （康藉文）日前，由人民网主办的“第十九届人民匠心奖”评选报名正式启动。

匠心聚，百业兴。党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。步入新征程，要推动质量变革、效率变革、动力变革，实现经济社会高质量发展，“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的匠心精神将是重要引领力量。

“第十九届人民匠心奖”将征集2022年度各行业、各领域优质的产品、技术、服务与解决方案，高质量发展的优秀企业以及快速成长的优秀中小企业案例，从中评选出人民匠心产品奖人民匠心技术奖人民匠心服务奖人民匠心品牌奖人民匠心飞跃奖等奖项，充分发挥范本价值，激发各类市场主体活力，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，以更昂扬的姿态团结奋进新征程，推动经济社会高质量发展。

“匠心产品奖”重点关注2022年度在质量水平建设与管理提升、技术迭代与产品创新、安全与绿色环保、市场推广表现、跨界融合等方面取得卓越成绩的优秀产品。

“匠心技术奖”重点关注2022年度在服务中国战略发展需求、创新性与引领性、成果转化与产业化应用成效、经济效益或社会效益等方面取得卓越成绩的技术成果及应用。

“匠心服务奖”重点关注2022年度在服务制造业农业转型升级或满足居民消费升级需要、推动向专业化发展、创新服务模式、提升服务效率和服务品质、健全服务质量标准、跨界融合化发展等方面表现卓越的服务案例。

“匠心品牌奖”重点关注2022年度在质量提升、创新引领、综合实力、市场认同度与用户美誉度、盈利能力、履行社会责任等方面综合发展、表现卓越的企业。

“匠心飞跃奖”重点关注2022年度在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的优质中小企业，特别是“专精特新”“小巨人”企业。

评选活动面向中国境内依法设立（包括港澳台）的法人企业或其分支、内设、派出等机构（包括国有企业、民营企业、外资企业）。评选流程包括“报名征集”“案例初评”“网络投票”“专家评审”“结果公示”等环节。最终获奖名单将在“2022人民财经高峰论”发布，并通过公开报道等多种形式传播推广。

申报企业/机构可通过组织推荐、自荐和他荐等形式在填报系统提报材料。每个申报主体至多可申报2个奖项，根据不同奖项的要求，请分别提报材料。申报材料收集时间自发布之日起至2022年11月21日17时。申报材料需确保内容真实准确、有据可查。

>>>第十九届人民匠心奖填报系统入口

(责编：李源、高雷)
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