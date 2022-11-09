人民网北京11月9日电 （康藉文）日前，由人民网主办的“第十九届人民匠心奖”评选报名正式启动。

匠心聚，百业兴。党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。步入新征程，要推动质量变革、效率变革、动力变革，实现经济社会高质量发展，“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的匠心精神将是重要引领力量。

“第十九届人民匠心奖”将征集2022年度各行业、各领域优质的产品、技术、服务与解决方案，高质量发展的优秀企业以及快速成长的优秀中小企业案例，从中评选出人民匠心产品奖、人民匠心技术奖、人民匠心服务奖、人民匠心品牌奖、人民匠心飞跃奖等奖项，充分发挥范本价值，激发各类市场主体活力，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，以更昂扬的姿态团结奋进新征程，推动经济社会高质量发展。

“匠心产品奖”重点关注2022年度在质量水平建设与管理提升、技术迭代与产品创新、安全与绿色环保、市场推广表现、跨界融合等方面取得卓越成绩的优秀产品。

“匠心技术奖”重点关注2022年度在服务中国战略发展需求、创新性与引领性、成果转化与产业化应用成效、经济效益或社会效益等方面取得卓越成绩的技术成果及应用。

“匠心服务奖”重点关注2022年度在服务制造业农业转型升级或满足居民消费升级需要、推动向专业化发展、创新服务模式、提升服务效率和服务品质、健全服务质量标准、跨界融合化发展等方面表现卓越的服务案例。

“匠心品牌奖”重点关注2022年度在质量提升、创新引领、综合实力、市场认同度与用户美誉度、盈利能力、履行社会责任等方面综合发展、表现卓越的企业。

“匠心飞跃奖”重点关注2022年度在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的优质中小企业，特别是“专精特新”“小巨人”企业。

评选活动面向中国境内依法设立（包括港澳台）的法人企业或其分支、内设、派出等机构（包括国有企业、民营企业、外资企业）。评选流程包括“报名征集”“案例初评”“网络投票”“专家评审”“结果公示”等环节。最终获奖名单将在“2022人民财经高峰论”发布，并通过公开报道等多种形式传播推广。

申报企业/机构可通过组织推荐、自荐和他荐等形式在填报系统提报材料。每个申报主体至多可申报2个奖项，根据不同奖项的要求，请分别提报材料。申报材料收集时间自发布之日起至2022年11月21日17时。申报材料需确保内容真实准确、有据可查。

>>>第十九届人民匠心奖填报系统入口

(责编：李源、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经