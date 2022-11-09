人民网北京11月9日电 （记者杨曦）国家统计局今天发布了2022年10月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，2022年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，环比上涨0.1%；全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。

CPI环比和同比涨幅均有回落

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，居民消费价格涨幅有所回落。

从环比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，涨幅比上月回落1.8个百分点，影响CPI上涨约0.01个百分点。食品中，果蔬及水产品大量上市，加之节后消费需求有所回落，鲜菜、鲜果和水产品价格均由涨转降，分别下降4.5%、1.6%和2.3%；受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，猪肉价格上涨9.4%，涨幅比上月扩大4.0个百分点。非食品价格继续持平。非食品中，工业消费品价格继续持平。其中，国际油价变动影响国内汽油和柴油价格分别下降1.2%和1.3%；秋冬装上市，服装价格上涨0.3%。服务价格由上月下降0.1%转为持平。

从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点。同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数走高影响。其中，食品价格上涨7.0%，涨幅比上月回落1.8个百分点，影响CPI上涨约1.26个百分点。食品中，鲜菜价格由上月上涨12.1%转为下降8.1%；鲜果价格上涨12.6%，涨幅比上月回落5.2个百分点；猪肉价格上涨51.8%，涨幅比上月扩大15.8个百分点；在猪肉价格上涨带动下，鸡蛋和禽肉类价格分别上涨12.7%和8.3%，涨幅均有扩大。非食品价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响CPI上涨约0.88个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨1.7%，涨幅比上月回落0.9个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨12.5%、13.5%和5.6%，涨幅均回落较多；服务价格上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

据测算，在10月份2.1%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.1个百分点，新涨价影响约为2.0个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

PPI环比小幅上涨 同比由涨转降

董莉娟表示，10月份，部分行业需求有所增加，全国PPI环比小幅上涨，但受去年同期对比基数较高影响，同比由涨转降。

从环比看，PPI由上月下降0.1%转为上涨0.2%。生产资料价格由下降0.2%转为上涨0.1%；生活资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.4个百分点。石油相关行业价格继续下降，其中石油和天然气开采业价格下降2.2%，化学纤维制造业价格下降0.7%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降0.6%。冬季储煤需求提升，煤炭开采和洗选业价格上涨3.0%，涨幅扩大2.5个百分点。受水泥价格上涨影响，非金属矿物制品业价格由下降0.4%转为上涨0.6%。另外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.4%，降幅收窄1.3个百分点；农副食品加工业价格上涨1.4%，计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨0.9%，涨幅均有所扩大。

从同比看，PPI由上月上涨0.9%转为下降1.3%，主要受去年同期对比基数较高影响。生产资料价格由上涨0.6%转为下降2.5%；生活资料价格上涨2.2%，涨幅扩大0.4个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有27个，比上月减少3个。主要行业中，价格降幅扩大的有：黑色金属冶炼和压延加工业下降21.1%，扩大3.1个百分点；煤炭开采和洗选业下降16.5%，扩大13.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业下降7.8%，扩大3.4个百分点。价格由涨转降的有：化学原料和化学制品制造业由上涨1.0%转为下降4.4%；化学纤维制造业由上涨3.1%转为下降1.1%。价格涨幅回落的有：石油和天然气开采业上涨21.0%，回落10.1个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨8.6%，回落8.6个百分点。农副食品加工业上涨8.7%，涨幅扩大1.3个百分点。

据测算，在10月份1.3%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.1个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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