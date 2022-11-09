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飒！新涂装“空中消防队”首次亮相中国航展

2022年11月09日08:33 | 来源：人民网
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AG600M飞机进行投水演示。高瀚摄
AG600M飞机进行投水演示。高瀚摄
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人民网北京11月9日电 （记者杨虞波罗）11月8日，第十四届中国航展正式开幕。此次航展上，由航空工业自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机首次以两架“鲲龙”AG600M（灭火型）真机参加航展，并以全新涂装惊艳亮相，进行12吨投水演示，全面展示了新状态全构型AG600M灭火任务系统功能。

此次飞行投水演示中，AG600M（1003架）将从珠海机场起飞，经过爬升、转向、平飞、转向下降、进近等飞行准备，到达预定投水区域后完成12吨水的低空投水演示。同时，AG600M（1005架）将在静态展示区参展，让观众近距离感受新构型、新涂装的魅力。

据悉，AG600M飞机最大起飞重量60吨，最大载水量12吨，最小平飞速度220千米/小时，航程超过4000千米，具备优越的低空、低速、短距起降性能，相比技术验证机具有更高安全性、更大投水量、更远航程、更强大的抗浪性能，更优秀的平台系列化发展能力。

此前，航空工业通飞副总经理熊贤鹏在接受人民日报采访时指出，在火场附近有适宜水源地的情况下，飞机可在火场和水源地之间往返作业，大大提升灭火效率。以火场距离水源地100千米为例，在4架机群作业的场景下，火场上空飞机投水间隔不超过10分钟，可有效降低投水后火场复燃概率。飞机还装有容量900升的灭火药剂箱，单次注药就可满足10次灭火任务。

“装配螺旋桨发动机的AG600M拥有优越的低空、低速特性，是森林灭火最迅捷有效的航空装备。”熊贤鹏说。

据航空工业相关负责人介绍，目前，AG600M飞机全面转入适航取证阶段，标志着我国具有完全自主知识产权的大型水陆两栖飞机技术体系和自主研发水陆两栖飞机工业能力全面形成，构建了完整的大型水陆两栖飞机适航验证方法，大型特种飞机自主研发、制造、试飞、管理队伍日趋成熟。

(责编：杨虞波罗、高雷)分享让更多人看到

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