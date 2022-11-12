人民网北京11月12日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，近期，部分地区出现对货车通行“层层加码”、过度管控等问题，造成局部物流不通不畅，对正常生产生活造成影响。交通运输部高度重视，充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，坚持日周月调度，一事一协调解决不通不畅问题，对问题突出省份进行督办和通报，坚决巩固来之不易的疫情防控和交通物流保通保畅成果。

韩敬华介绍，下一步，交通运输部将认真贯彻11月10日中央政治局常委会会议精神，坚定不移落实“外防输入，内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，持续加大工作力度，加强督办转办，坚决纠正“层层加码”“一刀切”行为，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，全力为稳定经济大盘提供坚强交通运输服务支撑。

一是加强统筹部署，明确科学精准管控要求。认真落实国务院联防联控机制最新印发的优化防控工作二十条措施，督促各地实施精准通行管控政策，切实做到“五个严禁”：严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；严禁以车籍地、户籍地为依据，或有涉疫地区行程为由限制货车通行；严禁“一刀切”限制封闭区域末端配送，切实打通配送“最后一米”；严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出，要采取有效措施保障重点生产生活物资运输、重要物流枢纽集疏运等货车车辆顺畅通行；严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行，严格落实“即采即走即追”要求。

二是加强督办转办，推动问题立行立改。针对部分地方出现的擅自关停关闭交通物流基础设施、擅自阻断交通、随意限制货车通行等过度管控问题，立即启动督办转办，强化跟踪调度，确保问题及时整改到位。对于过度通行管控问题反复出现、督办转办问题解决不及时不到位、货车司机投诉举报较为集中的，将加大通报、公开曝光力度，强化警示震慑效应，坚决防止“层层加码”“一刀切”问题反弹，确保交通物流运行顺畅。

三是加强值班值守，一事一协调切实解决问题。坚持24小时值班值守，畅通各级应急运输保障电话，做到即报即查、即接即办，加强动态跟踪，形成闭环管理，提高办理时效，确保问题迅速妥善解决，确保重点物资安全高效运输。及时对反映的交通物流不通不畅问题进行研判分析，聚焦突出矛盾，优化调整相关政策措施。

韩敬华提示，请广大货车司机朋友及时关注目的地疫情防控政策，严格遵守疫情防控规定；另外在运输途中如遇到过度通行管控和交通物流不通不畅问题，请拨打国务院物流保通保畅工作领导小组办公室24小时值班电话：010-65292831，或各省应急运输保障电话，交通运输部将一事一协调及时解决。

(责编：王连香、高雷)

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