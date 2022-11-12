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市场监管总局：在吉林、广东、四川、新疆四地开展消费投诉信息公示试点

2022年11月12日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京11月12日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局下发通知，在吉林、广东、四川、新疆四省区开展消费投诉信息公示试点。

消费投诉信息公示，是市场监管部门依法公开处理消费者投诉相关的政府信息，供社会公众查询浏览。目的是减少消费领域的信息不对称，强化社会监督，通过发挥消费者充分知情、自主选择的市场配置资源作用，来引导经营者落实消费维权主体责任，促使消费纠纷化解在源头。公示不是“黑名单”，市场占有率高的经营者，客观上消费纠纷往往也比较多，还需要关注经营者对待消费者的态度、处理投诉的效率、自身改进的情况等。

近年来，市场监管总局积极推动各地探索试点，取得一批有益经验，社会知晓度和认可度不断提升。在此基础上，总局开发了消费投诉信息公示系统，选择吉林、广东、四川、新疆四地开展试点。

试点阶段，公示信息主要包括投诉人、被投诉人、投诉时间、投诉问题、处理结果和处理部门，并按照时间、地域等由系统自动排序、供公众查询。市场监管部门将提高公示的规范化、标准化水平，维护各方合法权益。如果消费者或者经营者认为公示信息有误，可以向公示部门申请复核。

(责编：陈键、高雷)
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