人民网北京11月12日电 （记者夏晓伦）近日，深圳证券交易所和瑞士交易所通过视频连线方式举行互联互通全球存托凭证（GDR）上市仪式，乐普医疗GDR在瑞士交易所成功上市交易。据了解，本次发行是创业板企业赴瑞士上市的首单，标志着深市高水平双向开放开启了新的篇章。

“在我国新发展格局加速构建、资本市场对外开放迈向更高水平的新形势下，随着一批主板企业成功发行GDR并在境外上市，首家创业板企业GDR成功在瑞士证券交易所上市，标志着境内外资本市场互联互通进入了新篇章。”工商银行资产托管部负责人在接受人民网记者采访时表示。

早在2019年，深瑞交易所就联合举办了双向市场宣介活动，深化中欧资本市场合作；2021年底“沪伦通”西向拓展至瑞士、德国，东向纳入深交所；随后，深交所会同相关各方，高效有序完成规则、业务、技术、市场等各项准备工作；2022年7月以来，深市企业成功登陆瑞士证券交易所。

工商银行资产托管部负责人表示，这是中国资本市场持续深化高水平对外开放的结果，是中国创新型、成长型企业受国际市场认可的体现，将进一步提高中国资本市场服务实体经济能力，推动更广泛的优质高新技术企业、成长型创新企业用好国内国际“两个市场、两种资源”融资发展，走向国际市场。同时，也为全球投资者提供了分享中国发展成果的机遇。。

记者了解到，全球托管业务在跨境资本安全、高效、低成本流动等方面发挥着巨大作用，随中国资本市场高水平对外开放不断推进，近年来全球托管业务发展不断增速。

“工商银行作为国内最大的托管银行，依托境外400余家分支机构，为300余家合作机构提供全球托管服务。经过20年发展，我们全球托管规模突破一万亿元，近三年翻了近一倍。近年来，我们还加快服务创新，先后开办国内首单GDR基础证券托管业务、首单CDR存托业务，托管首批‘中日ETF互通’‘深港ETF互通’和债券通‘南向通’产品，为全球投资者提供更加多元的投资选择，也为国内企业‘走出去’提供更加优质的托管服务。以GDR托管业务为例，目前我们已获多家发行人的委任，体现了国内企业对我们全球托管业务的认可。”上述负责人介绍。

根据中国银行业协会发布的报告显示，2021年全国商业银行全球托管业务规模增长超过2000亿元，中国资本市场对外开放的步伐进一步加快，国内托管银行势必需要加快国际化布局和全球托管业务的拓展，进一步向国际水平靠拢，为在落实国家战略、促进资本市场开放发展等方面发挥更大作用。

(责编：陈键、高雷)

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