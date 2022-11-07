人民网记者 许维娜

“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”11月4日晚，国家主席习近平以视频方式出席在上海举行的第五届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的致辞。

第五届进博会是党的二十大后我国举办的首场重大国际展会。习近平主席的话语掷地有声、意蕴深远，进博会开幕以来引发了各界人士热烈反响，与会者也结合切身体会为这个“不一般”的进博会点赞。

多位与会嘉宾和企业界人士在接受记者采访时表示，习近平主席的主旨演讲让全球再次感受到中国扩大高水平开放、同世界分享发展机遇的坚定决心，也让各国企业对在中国的业务发展更具信心。

以更大的开放共享中国市场机遇

进博会这个让世界共享中国市场机遇的大舞台，如今愈发广阔、愈发精彩。参展的外企代表表示，习近平主席的主旨演讲为他们在中国的发展增添了巨大的信心和动力。

“今年是拜耳第五次参展进博会，我们也迎来了在华140年的里程碑。一路走来，拜耳见证和参与了中国的发展和进步，对此我们深感自豪。”拜耳集团管理委员会主席沃纳·保曼说，“自5年前首次参加进博会以来，我们就积极联手中国合作伙伴依托进博会平台展示我们最新的研究成果。作为中国最重要的进口博览会，进博会极大地推动了拜耳这样的跨国公司共享中国机遇，融入中国经济发展格局。”

今年的进博会对阿迪达斯具有特殊意义，是阿迪达斯入华25周年。“中国一直是阿迪达斯最重要的战略市场之一。”阿迪达斯公司负责人萧家乐说，“习近平主席的主旨演讲中提到中国将推动各国各方共享‘三大机遇’，包括中国大市场机遇、制度型开放机遇以及深化国际合作所带来的机遇，对我们启发很大，更能深刻地感受到进博会这一舞台所展示出的中国不断深化开放、与世界同行的大国姿态，也成功让开放成为当代中国在世界舞台的鲜明标识。”

3M全球资深副总裁丁泓禹表示，在华运营多年来，3M切身感到并受益于中国市场稳步向好的营商环境，这对如3M这样业务领域涉及广泛的多元科技公司而言尤为重要。他认为，中国是3M非常重要的市场。未来，3M将继续增加在中国市场的投资，并期待一如既往地与社会各界加强通力协作，共同助力中国经济的高质量发展。

阿斯利康全球执行副总裁王磊表示，进博会让世界共享“中国机遇”，体现了中国政府在建设开放型世界经济、推进更广泛国际交流方面所做出的不懈努力，也向全球传递了积极的信号，中国高质量增长将成为全球经济增长的新动能。

“作为最早一批进入中国市场的外资药企，我们看到了、也感受到了中国营商环境的逐年优化，并稳步和国际接轨，中国市场经济的稳定性和韧性给我们注入了源源不断的信心和动力。”辉瑞全球生物制药商业集团负责人彭振科表示，辉瑞将坚定不移地根植中国市场，充分利用全球资源优势和科学创新的引擎作用，在加速引进创新产品的同时，助推中国创新药企的产品走向市场，推动全球新药研发格局、惠及患者。

“习近平主席的主旨演讲向世界彰显了中国加大改革开放力度、鼓励创新、打造国际一流营商环境的决心和信心。”赛诺菲公司负责人施旺说，“赛诺菲将抓住开放的机遇，在本土关键经济领域研发和生产能力上持续投入，加速药物创新和引进。我们计划在2020年至2025年为中国引入至少25种创新药物和疫苗，致力于将健康带给每一位中国人。”

“习近平主席的主旨演讲再次释放了中国扩大对外开放的积极信号和分享中国发展机遇的诚意与热情，给在华外资企业在中国投资发展加强了信心，吃下了‘定心丸’，也更加坚定了我们扩大在华投资的战略目标。未来，我们将继续坚持在华长期发展的战略，与中国经济共同发展，共享中国机遇。”如新公司负责人、中国外商投资企业协会副会长李潮东表示。

以更紧密合作实现更多互利共赢

进博会不仅是一年一度的经贸盛会，更显示出强大的溢出效应，助力中国经济高质量发展，推动开放合作、互利共赢。许多与会人士表示，习近平主席的主旨演讲指出了全球经济的未来发展方向，为企业发展提供了重要启发。

GE全球副总裁向伟明表示，一直以来，GE致力于将最先进、最适用于中国市场的技术解决方案带到中国。在他看来，GE要实现自己“驱动可持续高效未来”的使命，最期待也最看重的就是习近平主席提到的：“以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福”。展望未来，GE希望与中国合作伙伴继续协作创新，贡献于中国的高质量可持续发展，拥抱中国大市场，紧握世界大机遇。

“今年，我们正式启动了面向下一个10年的中国发展战略，继续投资中国市场，充分挖掘中国作为全球第二大医药市场的潜力，未来中国将成为武田全球第二大市场，更重要的是我们深信，中国也将成为全球极具影响力的创新发源地。”武田公司负责人单国洪表示，下一步，武田还将积极拥抱中国医药的创新机遇，加速全球创新成果引入中国，助力中国生物医药产业高质量发展，向全球展现中国创新的魅力。

“习近平主席的主旨演讲让我们再次感受到了中国坚持高水平对外开放，不断推进高质量发展的决心和魄力。”安永全球管理委员会成员陈凯表示，在全球经济环境面临诸多挑战的当下，今年进博会如期举行，展览水平更高、参展范围更大、专业性更强，大量新产品首发首展，相信会有越来越多的国家和企业通过进博会这个平台，共享发展机遇，实现互利共赢。

“我们更加坚定企业发展要秉持开放心态，坚持共享共赢。作为新能源行业企业，必须要具备国际视野，深度融入全球新能源产业链分工协作中。”能链智电创始人、CEO王阳表示，希望通过进博会这个全球共享的国际公共产品，广交朋友、相互学习，把根植于中国的充电桩产品、充电服务解决方案、能源数字化实践等介绍给更多国际合作伙伴。

“近些年来，高通公司的快速发展，受益于中国的对外开放政策、不断优化的营商环境以及长期向好的经济发展。”高通公司负责人孟樸表示，随着中国数字经济不断向更深层次、更广领域拓展，加之长久以来与中国合作伙伴的经验，相信未来与中国产业伙伴的合作将有更为广阔的空间。

“世界正面临越来越多的巨大挑战。迎接挑战，引领绿色、智能和安全的未来是我们的责任。许多想法、概念和技术都已存在，现在需要的是将其付诸实践的决心。”科思创首席执行官施乐文博士说，“科思创希望通过进博会呈现更多创新可持续的材料解决方案，提升人们对循环经济和气候中性的认知。同时，我们期望深化与中国及全球各地合作伙伴的关系。”

以更多信心推动经济可持续复苏

身处中国与世界命运交汇的历史时刻，进博会如同一个窗口，浓缩中国扩大开放、推动构建开放型世界经济的主动作为。

“通过参与进博会，我们更深入地了解到中国市场在新能源方面拥有巨大需求和广泛发展空间，这进一步坚定了我们发展中国市场、加大投资力度、助力‘双碳’目标实现的信心与决心。”新加坡能源集团负责人钟志明表示，新加坡能源集团是亚太地区主要的公用事业集团和可持续能源发展公司，中国市场在集团的长期发展战略规划中拥有至关重要的位置。

“进博会的如期召开，将帮助跨国企业坚定继续投资中国市场、服务中国消费者的信心。我也相信，中国大市场一定能为全球经济带来强劲的推动力和更多新的机遇。”普华永道亚太负责人赵柏基表示。

汇丰中国行长兼行政总裁王云峰表示：“进博会作为举世瞩目的国际经贸盛会，向世界展示着中国超大市场的潜力，向全球传达了实现互利共赢的信号。5年来，进博会的朋友圈越来越大，溢出效应持续显现。作为进博会的‘铁粉’，汇丰已连续5年参展，见证了其在促进跨境贸易和推动全球增长方面所发挥的积极作用。”

“中国政府始终坚持对外开放的承诺，期待着与世界共建开放型经济、推动协同发展。这让我们对中国经济和市场发展潜力的信心倍增，更加坚定了未来中国的经济趋势长期向好的信心。”在爱茉莉太平洋公司负责人黄永慜看来，进博会作为中国推动新一轮高水平对外开放的务实举措，不仅是促成以双赢为原则的国际交流与合作的重要窗口，也是参展商全方面展示美妆创新技术、数字化转型战略以及可持续贡献的绝佳舞台。

“习近平主席的主旨演讲振奋人心，斯凯奇深耕中国15年，再次感受到了中国深化改革的美好愿景，也坚定了我们加码中国投资的决心。”斯凯奇中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利表示，如今，中国坚定不移推动高质量发展，以更开放的姿态拥抱世界，积极探索可持续发展之路，斯凯奇对中国的现代化发展快车道充满期待。

日本财产保险（中国）有限公司董事、副总经理田嘉铭表示，进博会是企业自我展示与交流合作的绝佳平台，也是中国奉行互利共赢开放战略的最好体现，更加坚定了日本财险公司在中国发展的信心。

“中国是梯瓦最重要和增长最快的市场之一。梯瓦相信，人人都有权获得优质药物。我们的价值观与中国的‘健康中国’战略发展目标高度契合，两者都着眼于提升高品质医疗产品的可及性和可负担性。”梯瓦公司负责人黄迪仁表示，作为仿制药供应商之一，梯瓦拥有大规模、多元化的产品组合，覆盖的药品种类达 3600 种。因此，梯瓦坚信将在中国市场获得成功，与中国医疗系统共生共荣，造福广大中国患者。

爱尔眼科医院集团董事长陈邦表示，习近平主席的主旨演讲展现了与世界携手共赢的决心与诚意，描绘了世界各国共创开放繁荣美好未来的新图景，令人心潮澎湃。

东方之约，中国之诺。从诞生之日起，进博会就蕴含着推动全球共同开放的基因。正如习近平在致辞中所述：“路就在脚下，光明就在前方。中国愿同各国一道，践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，共同克服全球经济发展面临的困难和挑战，让开放为全球发展带来新的光明前程！”

(责编：罗知之、高雷)