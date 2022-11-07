人民网北京11月7日电 （记者罗知之）据国家发改委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年11月7日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高155元和150元。继上轮油价上调后，本轮油价调整后将呈“两连涨”走势。

本轮是国内油价2022年第二十一次调价，调价后，成品油年内呈现“十三涨七跌一搁浅”格局。机构测算，此次调价折合92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.13元，0号柴油每升上调0.13元。本轮调价后，多地95号汽油将重返“9元时代”。

以油箱容量50L的普通私家车为例，这次调价后，车主加满一箱油将多花6元左右。柴油方面，油箱容量为160L的大货车，加满一箱油将多支出约20.8元。

来源：国家发改委官网

(责编：罗知之、高雷)

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