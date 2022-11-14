班娟娟 陈国峰

原标题：经济总量突破114万亿 高质量发展行稳致远

国内生产总值达到114万亿元，经济总量占世界经济的比重达18.5%；制造业规模、外汇储备稳居世界第一；建成世界最大的高速铁路网、高速公路网；全社会研发经费支出从1万亿元增加到2.8万亿元……一个个成绩单彰显十年来我国经济实力实现历史性跃升，经济质量稳步提升。

迈上新征程，党的二十大报告把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化经济体系，着力推进城乡融合和区域协调发展……沿着高质量发展新航道，中国经济将创造新的发展伟绩。

经济实力历史性跃升

位于山东临朐的华建铝业五分厂年产15万吨高性能特种铝材项目，产品主要应用于汽车轻量化、轨道交通、高铁船舶等领域。目前项目车间厂房、办公楼、生活配套区等已全面建成，预计明年初投产运营。从买进卖出的小作坊，一年一个台阶，三年一个跨越，从小到大、从大到强，华建集团已拥有五大生产基地、五大产业园区和两大国家级平台，成为全国铝材行业排头兵。

“下一步，我们将紧扣铝材及精深加工主业，不断扩大铝的创新应用，加快产业升级，以新时代铝业的高质量发展，助力当地经济社会发展向更高质量、更高水平、更高层次迈进。”华建铝业集团董事长吴维光说。

企业是国民经济的细胞。十年来，我们提出并贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，实施供给侧结构性改革，制定一系列具有全局性意义的区域重大战略，我国经济实力实现历史性跃升。

从总量看——十年来，我国国内生产总值相继跨越60万亿、70万亿、80万亿、90万亿、100万亿、110万亿元大关，从2012年的54万亿元增长到2021年的114万亿元，我国经济总量占世界经济的比重达到18.5%，提高7.2个百分点，稳居世界第二位。

从人均看——我国人均国内生产总值从2012年的6300美元上升到2021年的12551美元，接近高收入国家门槛，人民生活水平大幅提升。

从分量看——我国谷物总产量稳居世界首位，14亿多人的粮食安全、能源安全得到有效保障。制造业规模、外汇储备稳居世界第一。现代化设施建设领跑世界。建成世界最大的高速铁路网、高速公路网，机场港口、水利、能源、信息等基础设施建设取得重大成就。

经济质量稳步提升

走进山东天瑞重工有限公司展厅，一面专利墙颇为壮观：300多张专利证书挂满墙面，凝结成企业的核心竞争力。多年的研发投入，让天瑞重工进入科研成果爆发期，先后获批9个省级创新平台，赢得13项省部级科技奖励。

董事长李永胜说，他们靠着磁悬浮技术闯出了市场，自主研发的磁悬浮鼓风机、真空泵、冷媒压缩机等动力装备，广泛应用于造纸、水泥、钢铁等高耗能行业，节能效果达30%以上，为传统企业绿色转型装上了磁悬浮“动力心脏”。

十年来，在新发展理念引领下，经济发展不仅保持量的合理增长，经济发展质量和效益也明显提升，经济高质量发展的基础更加牢固。

创新发展动能增强——十年来，我国全社会研发经费支出从1万亿元增加到2.8万亿元，居世界第二位。基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新型国家行列。

协调发展成效显著——十年来，第一产业基础地位不断稳固，第二产业创新驱动深入推进，第三产业重点领域蓬勃发展，转型升级成效显著。三大需求结构不断优化，拉动经济增长的协同性明显增强。区域协调发展体制机制更加健全，中部和西部地区生产总值占全国的比重由2012年的21.3%、19.6%提高到2021年的22%、21.1%。

绿色发展态势向好——2021年，全国地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为87.5%，比2015年提高6.3个百分点；天然气、水核风光电等清洁能源占能源生产总量的比重为26.4%，比2012年提高11.1个百分点。

对外开放蹄疾步稳——我国货物进出口占国际市场份额从2012年的10.4%提升到2021年的13.5%。与此同时，外商投资产业布局优化。2021年，服务业实际使用外资9065亿元，占当年利用外资总额的78.9%，比2012年提高30.7个百分点。

共享发展扎实推进——我国形成超4亿人口的世界最大规模中等收入群体，居民人均可支配收入超过3.5万元。建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。

“新时代十年，是贯彻落实新发展理念取得突出成效的十年；是我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶的十年；是全面深化改革开放、经济治理能力全面提升的十年；是经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，高质量发展特征更加明显的十年；是深度融入全球经济，对世界经济影响力和贡献率持续提升的十年。”上海财经大学校长刘元春说。

高质量发展再扬帆

党的二十大报告将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”“加快建设现代化经济体系”“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”“着力推进城乡融合和区域协调发展”“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”——高屋建瓴，高质量发展蓝图绘就。

“构建高水平社会主义市场经济体制”“建设现代化产业体系”“全面推进乡村振兴”“促进区域协调发展”“推进高水平对外开放”——纲目并举，高质量发展路线明晰。

中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌认为，坚持高质量发展就必须要把新发展理念贯彻到位，必须把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念摆在更加突出的位置上，同时，要坚持社会主义市场经济的改革前进方向，构建一个高水平的社会主义市场经济体制，也要坚持高水平的对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，沿着高质量发展航道，中国经济巨轮将破浪前行，驶入新的壮阔海域。（记者 班娟娟 陈国峰）

(责编：赵竹青、陈键)

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