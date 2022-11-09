人民网记者 乔雪峰

交通运输是国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，被称为经济发展的“先行官”。

当前，我国综合交通基础设施总规模已位居世界前列，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成，建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网。我国客货运输周转量均居世界前列，成为世界上运输最繁忙的国家之一，网约车、共享单车、网络货运、智慧物流等交通运输新业态也迎来了蓬勃发展。

近年来，我国交通运输事业取得了历史性成就，并迎来了由交通大国向交通强国的历史性跨越。但是，我国综合交通运输发展不平衡不充分问题仍然存在，迫切需要以全方位转型推动交通运输高质量发展。

交通运输业关乎国计民生，关系亿万民众。今年以来，网友通过人民网“领导留言板”对交通运输业发展和服务积极建言献策，包括推动出租汽车行业规范健康持续发展、建立汽车网络购票平台、拓宽乡村道路、货车安全驾驶等与经济社会生活紧密相关的问题。

“建议加大监察和处罚力度，推动出租汽车行业规范健康持续发展。”

“建议乡村道路改扩建，进一步改善农村乡村道路通行环境。”

“建议规范货车驾驶员驾驶行为，保障道路货运运输安全。”

交通运输部依托“领导留言板”平台，了解群众呼声，及时对人民网网友关切作出积极回应。在回复中表示将继续畅通公众沟通渠道，积极回应群众关切，指导各地交通运输部门推动各项政策落实到位，进一步加大非法营运打击力度，推动出租汽车行业规范健康持续发展，加快完善便捷高效、普惠公平的农村公路网络。

引导出租车企业适度减免“份子钱”

推动出租汽车行业规范健康持续发展

近年来，随着网约车、共享单车等交通运输新业态的蓬勃发展，出租汽车行业的改革发展引发广泛关注。

有网友通过人民网“领导留言板”留言说，建议在出租汽车司机当中公开选出代表，为政策制定、落实管理等献计献策，并监督落实到位。对故意设置障碍、破坏公开公平竞争的单位和个人，加大监察和处罚力度。

对此，交通运输部回复称，近年来，交通运输部高度重视出租汽车行业改革发展工作，积极会同有关部门和单位，采取一系列举措，维护驾驶员合法权益，推动行业规范健康持续发展。

一是依托“中国政府网”、“互联网+督查”、“人民网‘领导留言板’”、交通运输部网站“公众留言”栏目、12328交通运输服务监督电话等，畅通群众利益表达渠道，广泛听取社会公众意见建议，及时回应有关诉求和关切。

二是指导督促地方交通运输主管部门出台地方改革政策和实施细则，定期向社会公开主要中心城市网约车合规化情况，对工作进度滞后的省市进行督导约谈，确保政策措施落实到位。

三是发挥交通运输新业态协同监管部际联席会议制度作用，会同8部门出台《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》，多次组织约谈网约车平台公司，规范经营行为，标本兼治切实维护从业人员权益。

四是指导各地交通运输主管部门在出租汽车行业积极落实纾困解难政策措施，用好用足各项优惠政策，引导出租汽车企业适度减免“份子钱”、车辆租金等，与驾驶员共渡难关。

五是指导各地交通运输主管部门持续保持打击非法营运高压态势，督促网约车平台公司清退不合规车辆和人员，维护公平竞争市场秩序。

交通运输部表示，下一步，将继续畅通公众沟通渠道，积极回应群众关切，指导各地交通运输部门推动各项政策落实到位，加强从业人员权益保障，进一步加大非法营运打击力度，推动出租汽车行业规范健康持续发展。

因地制宜推动农村公路加宽改造

有效缓解农村公路会车难等问题

随着农村汽车保有量增加，农村道路宽度制约着农村的发展，在会车时容易发生事故。有网友通过人民网“领导留言板”留言，建议推进一次大规模的乡村道路改扩建工作，从整体上改善农村乡村道路通行环境。

对此，交通运输部回复称，“十三五”以来，先后印发或会同有关部门联合印发了《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》《农村公路中长期发展纲要》《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》等文件，指导各地因地制宜推动农村公路加宽改造。截至2021年底，全国农村公路总里程已达446.6万公里，等级公路比例已达95.6%。农村公路覆盖范围、通达深度、管养水平、服务能力、质量安全水平显著提高。

交通运输部表示，今年交通运输部启动了新一轮农村公路建设和改造，组织各地加快实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，针对过窄农村公路进行拓宽改造，加强错车道建设，完善错车、会车等功能，进一步增强服务能力，加快完善便捷高效、普惠公平的农村公路网络。“随着‘四好农村路’助力乡村振兴五大工程的实施，农村公路会车难的问题将得到有效缓解。”

积极推进全国道路客运电子客票普及应用

持续改善乘客出行体验

当前，交通运输越来越发达，出行方式也很丰富。购买飞机票和火车票都有统一的平台，但是购买汽车票却没有全国统一的平台。有网友通过人民网“领导留言板”留言，建议建立一个全国统一的、不收服务费的购票平台。

交通运输部回复称，一直以来，交通运输部都高度重视道路客运联网售票工作，针对道路客运领域经营主体众多的特点，按照先省内服务、再全国联网的步骤，加快推进省域道路客运联网售票系统（简称省级系统）建设，有序实施省级系统与全国道路客运信息联网服务系统（简称部级系统）联网工作。

截至目前，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已建成省域道路客运联网售票系统，全国二级及以上汽车客运站联网售票覆盖率超99%，23个省份实现了部省联网。

交通运输部表示，为进一步提升乘客购票乘车便捷性，交通运输部积极推进全国道路客运电子客票普及应用，为乘客提供无接触式、无纸化客运服务，持续改善乘客出行体验。截至目前，已有20个省份实现道路客运电子客票应用。

据交通运输部介绍，留言群众所在云南省已建成省域道路客运联网售票系统并实现与部级系统联网，二级及以上汽车客运站基本实现电子客票应用，广大群众可通过联网售票平台购买省内及跨省汽车票出行，享受到无纸化的乘车购票服务。

积极采取有效措施规范驾驶员驾驶行为

切实保障道路货运运输安全

有网友通过人民网“领导留言板”留言，建议在货车司机超时行驶、疲劳驾驶等方面出台更多的具体措施，来规范驾驶员驾驶行为，确保安全驾驶。

对此，交通运输部回复称，交通运输部联合公安部、应急管理部制定出台了《道路运输车辆动态监督管理办法》，部署12吨以上的重型载货汽车及所有危险货物运输车辆安装使用了具有行驶记录功能的卫星定位装置，督促指导道路货物运输企业按照规定足额配备动态监控人员，加强对车辆和驾驶员的监控管理，实时掌握车辆位置及运行状况，及时发现、提醒和纠正驾驶员超速行驶、疲劳驾驶等违法违规行为。

交通运输部还制定印发《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南（试行）》，推动提升驾驶员对恶劣天气、车辆爆胎、路面湿滑制动失效、车辆自燃等情况的应急处置能力。

此外，交通运输部指导各地交通运输主管部门持续强化重点货运企业安全监督检查、重点岗位从业人员教育培训、运输装备本质安全管理、重点货运车辆运行风险处置、道路货运安全监管协同治理，抓实抓细隐患排查治理和风险防范化解，切实保障道路货运安全生产形势稳定。

有网友还建议加大对地区边界的管理，包括道路边界、路灯照明、基础设施等硬件设施的共建共享，最终达到共治共融。

交通运输部回复称，将加快完善省际公路建设衔接，促进区域边际经济社会“共享、共治、共建、共融”。督促地方进一步梳理省际建设项目情况，指导地方加强与相邻省份的衔接，结合实际情况，合理确定建设标准，有序开展项目建设，推动相关项目顺利实施，尽量避免产生断头路。督促地方加强跨行政区域公路养护管理，不断提升路况水平。

(责编：鲁婧、高雷)

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