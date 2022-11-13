本报记者 顾仲阳 刘温馨

斑斓的画卷，在砥砺前行中铺展；绿色的华章，在接续奋斗中书写。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”“科学开展大规模国土绿化行动。”

党的十八大以来，各地区各部门认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，持续开展大规模国土绿化行动。10年来全国森林面积和蓄积量持续“双增长”，森林面积由31.2亿亩增加到34.6亿亩，森林蓄积量从151.37亿立方米增加到194.93亿立方米。草原退化趋势得到初步遏制，综合植被盖度达到50.32%。绿色不断延展，美丽中国不断铺展崭新画卷。

广大干部群众表示，新征程上，要全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，科学开展大规模国土绿化行动，让我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。

林草资源数量持续增加、质量稳步提高、功能不断增强

今年秋季造林，甘肃省临洮县林草局派出5个督导组，深入造林现场，全面开展苗木调运、技术指导、质量把关，全县共完成重点林业工程造林5000亩，完成义务植树补植补造3万株。

“住着舒服，还能多份收入，一举两得。”这段时间，江西省大余县新城镇鱼仙村村民吴广明忙着在院子里种枇杷树。大余县引导村民广植吊兰、紫藤等植物花草或枇杷、桃等果树，把绿色空间向庭院内外、阳台房顶延伸。目前，全县80%以上家庭实现住房生态化，有力补充了城乡绿化。

大力增绿，还要悉心护绿、精心管绿。一早，江西省南昌经济技术开发区，“最美护林员”汪峥嵘又开始了一天的巡山护林、抚育砍杂。我国全面推行林长制，促进“林长治”，实现林有人造、山有人管、树有人护。

春去秋来，十年树木。党的十八大以来，我国累计造林9.6亿亩、森林抚育12.4亿亩，森林覆盖率提高至24.02%，为全球贡献了约1/4的新增绿化面积，成为全球森林资源增长最快最多的国家。我国人工林保存面积达13.14亿亩，居世界首位。

森林莽莽，草原辽远。回望10年，我国草原保护修复扎实推进，草原生态功能不断提升。

在内蒙古自治区乌拉特后旗呼和温都尔嘎查的一顶蒙古包里，牧民们围坐在一起，商量草原保护工作。“这几年，我们严格执行草畜平衡，嘎查每年恢复草场两三万亩，草原生态一年更比一年好。我们还要继续努力，贯彻落实党的二十大精神，把草原保护得更好。”牧民孟克毕力格说。

我国实施退牧还草等草原生态修复工程，完成草种改良生态修复5.14亿亩。推行禁牧、休牧、轮牧，实行草畜平衡及生态补奖政策，广袤草原“带薪休假”，很多草原严重退化地区复绿增绿、水草丰茂。

重数量更重质量，走出了一条科学、生态、节俭的绿化之路

这10年，我国为什么能成为全球增绿最多的国家？

以重点工程为主要载体，大工程带动国土绿化大发展。全面实施天然林保护工程，全国所有天然林休养生息。退耕还林还草工程，两轮累计实施5.2亿亩，工程区森林覆盖率提高4个多百分点。10年来，三北防护林体系建设第五期工程全面完成，营造林保存面积7906.8万亩。10年累计建成国家储备林8869万亩，增加4亿立方米森林蓄积。一系列生态保护治理工程扎实推进，神州大地绿起来、美起来。

众人植树树成林。我国充分调动各方参与积极性，凝聚国土绿化的全民力量。义务植树尽责形式创新拓展为造林绿化、抚育管护、捐资捐物等八大类50多种，10年累计55.03亿人次义务植树216.86亿株（含折算）。社会造林不断扩大，身边增绿深入开展。城乡绿化美化加快，人居环境显著改善。10年来全国城市建成区绿化覆盖率由39.22%提高到42.06%，城市人均公园绿地面积由11.8平方米提高到14.87平方米，村庄绿化覆盖率达到29%。共建共享绿色家园蔚然成风，走进森林、拥抱自然成为人民群众触手可及的生态福利。

国土绿化，要注重数量，更要注重质量。

不久前，北京市怀柔区林场职工将蒙古栎、栓皮栎种子按作业设计补种在施工地块，营造混交、复层、异龄林分结构。近年来，北京的国土绿化由大规模成片造林向精细化、高质量造林转变，着重提高森林生态系统的质量、稳定性和碳汇能力。

10年来，林草部门把高质量发展要求贯穿国土绿化全过程，精准治理、精细管理，走出了一条科学、生态、节俭的绿化之路。

解决好“在哪种”。我国全面实行年度造林计划任务带位置上报、带图斑下达，实现“直达到县、落地上图”的精细化管理。各地开展造林绿化空间适宜性评估，作为造林绿化任务安排、用地落实的主要依据。

解决好“种什么”。全国建成各类林木种子生产基地2360个、保障性苗圃641个，优质林草种苗供应能力明显增强；推广使用乡土树种草种，10年来主要造林树种良种使用率从51%提高到65%。

解决好“怎么种、怎么管”。实施森林质量精准提升工程，编制实施首个全国森林经营规划。各地在绿化中，坚持造管并重、乔灌草相结合，森林生态功能明显提升。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。深入贯彻落实党的二十大精神，让我们在习近平生态文明思想指引下，科学绿化国土，厚植美丽中国亮丽底色，共同建设人与自然和谐共生的美丽家园。

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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