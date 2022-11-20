人民网北京11月20日电 （记者栗翘楚）11月17日，由工业和信息化部和深圳市人民政府共同主办的2022中国互联网大会下一代互联网发展与应用论坛在深圳举办。会上，中国信息通信研究院院长（以下简称“中国信通院”）余晓晖同马来西亚MYEG集团创始人兼董事总经理Wong Thean Soon通过视频连线共同见证双方签署“星火·链网”国际超级节点（马来西亚）项目合作协议。据悉，该项目的正式签约，标志着“星火·链网”首个国际超级节点正式在马来西亚落地。

余晓晖表示，希望“双方以节点网络建设为抓手，进一步加强合作，把握下一代互联网的发展机遇，充分发挥区块链等新技术的产业赋能作用，做深做实，为中一马、中国－东盟间的数字贸易发展构建坚实的可信数字底座，共同推动创新和数字经济发展。”Wong Thean Soon 表示，在双方共同努力下，“星火·链网”国际超级节点将引领工业和商业Web 3应用程序的全球规模化采用。

据介绍，“星火·链网”作为国家级区块链基础设施，自发布以来始终致力于构建面向全球服务的、可信任的 “数字底座”。截止目前，“星火·链网”已形成覆盖全国主要区域的7大超级节点以及辐射更广泛行业和城市的29个骨干节点的规模化基础网络。国际化节点建设方面，厦门、柳州超级节点，以及山东胶州和广州横琴骨干节点等充分发挥地区业务特色，赋能跨境贸易，面向海外提供国际化服务；国际化业务拓展方面，SAP和西门子等跨国企业相继接入“星火·链网”，进一步推动区块链创新应用的全球化发展。

此次“星火·链网”国际超级节点落地马来西亚，是“星火·链网”体系国际化的重要一步。国际节点将通过连接MYEG的区块链底层协议Zetrix，落实开发必要的区块链基础设施应用组件，以提升两国数字基础设施互联和跨链互操作能力，同时借助“星火·链网”的底层技术和公共服务能力，面向马来西亚以及东盟其他国家提供区块链基础服务，赋能中一马之间商品追溯，身份验证和供应链金融等跨境应用场景。

据了解，“星火·链网”是在工信部指导下，由中国信通院牵头建设的国家级区块链新型基础设施，以代表产业数字化转型的工业互联网为主要应用场景，以网络标识这一数字化关键资源为突破口，推动区块链的应用发展，实现新基建的引擎作用。“星火·链网”定位于面向全球服务的国家级区块链新型基础设施，2020年8月正式启动部署。2021年8月3日，中国信通院正式发布了“星火·链网”底层区块链系统(BIF-Core)，标志“星火·链网”主链正式启动运行并开始向全球进行服务。

(责编：王震、吕骞)

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