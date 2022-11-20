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2022空间技术和平利用（健康）国际研讨会在京召开

2022年11月20日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京11月20日电 （焦磊）11月18日晚，2022空间技术和平利用（健康）国际研讨会（简称“IPSPACE 2022”）在北京开幕，本次大会秉持“同一个太空，同一个家园”的理念，以“科学（科学家）·科创（企业家）·科普（青少年）”为主题，聚焦空间技术的和平利用趋势、机遇和挑战，邀请全球空间领域科学家、企业家、教育家、金融家等嘉宾，深入研讨空间技术在生命健康、空间信息、绿色空间、气候变化、空间治理等方面的转化与应用。

据了解，大会由中国宇航学会、中国高科技产业化研究会、中国遥感应用协会、中国航空学会、中国电子商会、国际和平联盟（太空）共同主办。来自中国科学院、中国工程院、国际宇航科学院、欧亚科学院、欧洲科学院、俄罗斯科学院、空中客车、图卢兹航天城、英国哈维尔园区、北京中关村领创商业航天产业发展联盟等组织和机构的专家学者以线上或线下形式参会。

本届大会为期三天，将举办10场专业论坛，重点围绕空间技术和平应用与转化、科技创新发展和人才培养等议题进行研讨和交流。据了解，IPSPACE已连续召开四届，先后发表了“空间技术和平利用联合声明（珠海宣言）”“让空间技术更好造福人类健康倡议书”“空间技术应对全球气候变化挑战—共建地球家园倡议书”，2021年发表了《空间技术和平利用蓝皮书》。本届大会将发表《科学家关于空间技术和平利用的倡议书》。

大会执行主席王天怡介绍，IPSPACE大会已经成为继IAF主导的国际宇航联大会、美国航天基金会主导的美国航天大会之后，在中国召开的、具有良好品牌影响的航天国际盛会。大会确立的“和平、合作”主旨，聚焦“科学、科创、科普”主题，将进一步推动空间技术和平利用的国际合作与交流，为人类健康和经济社会发展做出贡献。

(责编：王震、吕骞)
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