人民网记者 余璐

11月6日至11月18日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）在埃及沙姆沙伊赫举行。会议期间，中国代表团举办了“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”“生态文明与美丽中国实践”“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”等多场主题边会活动。

中国气候变化事务特使解振华在出席COP27会议时指出，十年来，中国成为全球气候治理进程的重要参与者、贡献者和引领者，发挥了重要的、积极的、建设性的作用。

十年来，中国绿色低碳转型取得显著成效

“2012年至2021年，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.5%的经济增长，单位GDP二氧化碳排放比2012年下降约34.4%，相当于少排放二氧化碳37亿吨。煤炭消费比重从2014年的65.8%下降到2021年的56%，年均下降1.4个百分点，是历史上下降最快的时期。”

“截至2021年底，中国非化石能源占比达16.6%，新能源累计装机容量达到11.2亿千瓦，水电、风电、光伏发电累计装机容量均达到或超过3亿千瓦，均居世界第一。可再生能源装机占全球三分之一，全球50%以上的风电、85%以上光伏设备组件来自中国。中国用于可再生能源的累计投资已达到3800亿美元，总量居全球第一。”

“中国的森林蓄积量也在增加。2021年中国森林覆盖率达到24.02%，森林蓄积量达到194.93亿立方米，已成为全球森林资源增长最多的国家，未来十年中国要再种植700亿棵树。”

……

在11月12日举行的COP27中国角“生态文明与美丽中国实践”主题边会上，解振华用实事和数据阐述着十年来中国绿色低碳转型取得显著成效。他表示，中国已走上一条符合国情的绿色低碳发展之路，气候行动有利于实现经济、社会、能源、环境等各领域协同增效。

携手为构建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量

11月11日，中国《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）国家联络人向《公约》秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献目标进展报告（2022）》，报告反映了2020年中国提出新的国家自主贡献目标以来的进展，体现了中国推动绿色低碳发展、积极应对全球气候变化的决心和努力。

“中国历来都是积极应对气候变化的行动派和实干家。”中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民表示，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路。

在11月6日举行的COP27中国角“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”主题边会上，赵英民指出，中国政府在2020年超额完成承诺的基础上，提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的新目标愿景。

赵英民介绍道，为落实这一“双碳”目标，中国全面加速落实行动。在国家层面成立了碳达峰碳中和工作领导机构，统筹协调“双碳”工作顶层设计，发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，制定出台包括能源、工业、交通运输等重点领域，煤炭、石油天然气、钢铁等重点行业碳达峰实施方案，以及科技、财政、绿色金融、减污降碳、人才培养等方面的支撑保障方案，构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

“未来，中国将加快建设人与自然和谐共生的中国式现代化步伐，加快形成有利于减污降碳协同增效的绿色生产方式和生活方式，积极参与全球气候治理进程，与国际社会一道，凝聚共识、团结合作，共同推动实现减污降碳扩绿增长协同增效的政策与行动，携手为构建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量。”赵英民说。

应对气候变化 公众积极参与绿色行动

近年来，国际社会越来越关注消费端及个人生活对温室气体排放的影响。联合国环境规划署发布的《2020年排放差距报告》指出，当前家庭消费温室气体排放量约占全球排放总量的2/3，加快转变公众生活方式已成为减缓气候变化的必然选择。

解振华表示，中国着力构建政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，将建设美丽中国转化为全民行动，动员公众参与已经取得了很多成绩和明显变化，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，贡献中国智慧、中国力量。

“实现全球气候治理的目标，不仅需要国际社会携手同行，也需要广大公众共同参与。”在11月6日举行的COP27中国角“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”主题边会上，中华环保联合会副主席杜少中表示，中国政府是应对气候变化的行动派，中国的公众也一直在积极参与绿色行动。

杜少中举例道，从“数字碳中和”的提出和应用到“碳普惠合作网络”搭建和运行，再到个人“碳账本”的成功实践，中国的碳普惠应用已落地开花。

在COP27中国角“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”主题边会上，绿普惠开发的个人“碳账本”——“绿普惠云-碳减排数字账本”亮相。中华环保联合会绿色循环普惠专委会执行主任、绿普惠创始人陶岚在会上表示，经历三年发展，绿普惠通过构建多元碳普惠机制，助力中国碳减排。

“‘绿普惠云-碳减排数字账本’利用科技手段记录和量化每个公民在衣食住行游等不同平台上践行的绿色行为。绿普惠通过带动全民减排，将个人绿色行为的涓涓细流，通过多元化碳普惠机制汇聚成为数字化时代14亿人绿色行动的滔滔洪流，让每个人都为‘双碳’和全球可持续发展目标做出贡献，这是全民参与碳中和的中国故事，也为全球应对气候变化贡献了中国解决方案。”陶岚说。

实现碳减排和可持续发展，也离不开企业主体的参与。“能源革命正在全球发生，中国以成熟的数字化技术和庞大的市场，正在创新性地构建商业模式，减少碳排放。”能链创始人、CEO戴震在参加COP27会议时表示，能链自创立以来专注于能源数字化，顺应能源变革趋势，在交通领域推广化石能源存量减排、新能源增量替换“一减一替”的双轮驱动模式，为国内碳减排探寻适合中国市场的创新模式。

“2021年能链全年已实现碳减排104万吨，未来愿景是将交通能源效率提高10%，助力中国碳排放减少1%。”戴震说。

回首过去，十年来，中国在应对气候变化中开展的每一次行动务实稳健。如今，站在新的历史起点，中国必将继续为全球气候治理进程作出新的贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经