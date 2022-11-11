人民网北京11月11日电 （记者乔雪峰）11月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。

《通知》明确，对入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间赋码管理、不得外出。入境人员在第一入境点完成隔离后，目的地不得重复隔离。集中隔离医学观察的第1、2、3、5天各开展1次核酸检测，居家隔离医学观察第1、3天各开展1次核酸检测。

事实上，民航局于今年8月7日就曾对国际定期客运航班熔断措施进行了优化调整，调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。

记者从去哪儿、携程等平台获悉，政策发布后，各平台的国际航班、机票的实时搜索量较前一日都有大幅增长。

对此，携程研究院战略研究中心副主任张致宁表示，最新调整的防疫政策中，短期来看，取消入境航班熔断机制，将对国际航班的流量复苏带来重大利好。截至目前，携程平台上的中国出入境航线往返计划运力为每周近1300班，与10月31日前相比增长约30%。长期来看，包括缩短隔离时间在内的一系列政策举措，进一步释放了国内旅游市场的流动性，国内旅游市场或将在秋冬疫情过后，迎来加速反弹。

据去哪儿平台数据显示，10月以来，机票价格波动下降，截至11月11日，较9月底已下降三成，至3700元。10月30日冬春换季航班计划调整后，国际航班量增加1倍，随着政策调整，国际机票预订量将继续增加，预计12月部分国际航线机票预订量有望翻倍。

去哪儿大数据研究院院长兰翔认为，回国隔离时间缩减，意味着回国隔离酒店接待保障能力有所增强，也为未来回国航班量的增加打下了基础。回国航班量的增长，有利于国内外人员流动，也为回国航班票价的下降打开了通道。同时，10月30日秋冬航班换季之后，国际航班的预订量环比换季前上涨明显，国际机票平均支付价格降低。

(责编：罗知之、高雷)

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