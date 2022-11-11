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白俄罗斯参展商：希望更多产品通过进博会进入中国市场

2022年11月11日15:17 | 来源：人民网
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人民网上海11月11日电 （李明琪 叶列娜）11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。白俄罗斯国家馆作为进博会的常客，再一次精彩亮相。

今年是白俄罗斯第五次参加进博会，“白俄罗斯制造”（Made in Belaru）集体展的品类多样，来自白俄罗斯食品工业、物流、科教等领域的27个机构参展参加了食品及农产品展区、技术装备展区两大类别的展出。

在第五届中国国际进口博览会上白俄罗斯展台的展品。叶列娜 摄

该国参展商由白俄罗斯工商会的Belinterexpo展览公司组织。Belinterexpo公司会展部经理伊萨琴科说：“来自白俄罗斯的传统特色食品糖果、乳制品、软饮料、酒精饮料及菜籽油吸引了广大中国消费者和多国参展商。观众最感兴趣的是白俄罗斯黑巧克力及乳制品。此外，奶酪、干酪、牛奶、酸奶等都受到了广大中国消费者的青睐。”

伊萨琴科说，距离自己上次参加进博会已经过去3年时间，今年白俄罗斯为此次参展做了很多准备，也有了新的突破。她介绍，除了特色食品外，白俄罗斯在此次进博会上还展示了其先进的研究成果，如微型轨道器、抗癌药品、电动单车、无人机、焊接数据自动采集系统、耐热抗冲击涂层等技术。

白俄罗斯奶酪在展会上得到消费者欢迎。叶列娜 摄

与线下博览会同步展出的还有白俄罗斯线上展馆。该馆主要展示白俄罗斯的工业、科技创新和文旅魅力。伊萨琴科说：“希望中国消费者通过展会对白俄罗斯产品有更全面了解，也希望吸引更多合作伙伴。”

(责编：罗知之、高雷)
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