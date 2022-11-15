人民网北京11月15日电（记者车柯蒙）11月15日，四地税务部门分别曝光2起骗取留抵退税案件、2起骗取出口退税团伙案件。

辽宁阜新市税务局第一稽查局依法查处一起运输企业骗取留抵退税案件。

近期，阜新市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了阜新博隆运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税111.99万元。阜新市税务局第一稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。

黑龙江鹤岗市税务局第一稽查局依法查处一起批发企业骗取留抵退税案件。

近期，鹤岗市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了黑龙江省宝泉岭农垦佳晟粮贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税145.97万元。鹤岗市税务局第一稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。

厦门市多部门联合依法查处一起骗取出口退税团伙案件。

厦门市税务、公安、人民银行等部门联合依法查处厦门市某实业有限公司骗取出口退税团伙案件。

经查，厦门某实业有限公司勾结上游重庆某鞋业有限公司等2家企业虚开增值税专用发票4334份，采取“买单配票”等手段假报出口，骗取出口退税。厦门市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴骗取出口退税24626.98万元。近日，公安机关开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人12人。

重庆市多部门联合依法查处一起骗取出口退税团伙案件 。

重庆市税务、公安、海关、人民银行等部门联合依法查处重庆市某纺织品有限公司等4户麻纺制品企业骗取出口退税团伙案件。

经查，重庆市某纺织品有限公司等4户企业，取得虚开农产品收购发票7347份，采取虚构织布业务、伪造运输单据、虚假货物出口等手段假报出口，骗取出口退税。重庆市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴骗取出口退税5868.33万元，并将案件移送公安机关。公安机关对抓获的15名犯罪嫌疑人以骗取出口退税罪移送检察机关审查起诉。近日，重庆市检察机关对其中8名犯罪嫌疑人提起诉讼。

此次曝光的2起骗取留抵退税案件，被处1倍罚款；2起骗取出口退税团伙案件，骗税数额较大，不仅被追缴出口退税款，而且犯罪嫌疑人将被依法追究刑事责任。这四起案件性质恶劣、影响极坏，不法分子被依法严惩，传递出税务、公安等部门常态化查处、严厉打击虚开骗税违法犯罪行为的强烈信号。奉劝不法分子切勿心存侥幸、以身试法。

税务部门有关负责人表示，将按照全国六部门联合打击骗取留抵退税和出口退税工作交流推进会精神，进一步发挥六部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对团伙式、跨区域、虚开发票骗税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷，始终保持高压态势，进一步释放严查重处的强烈信号，护航留抵退税和出口退税政策措施落准落好，切实维护公平竞争的市场秩序，更好促进国内经济和外贸出口稳定健康发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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