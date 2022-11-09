本报记者 顾仲阳 常 钦 王 浩 史自强

粮食安全是“国之大者”。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”

这是居安思危的深长考量，是对世情国情农情的深彻洞察，也是一个大党大国大局的深远谋划。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把解决粮食安全问题作为治国理政的头等大事，重农抓粮一系列政策举措有力有效，我国粮食产量站稳1.3万亿斤台阶，实现谷物基本自给、口粮绝对安全。我们把饭碗牢牢端在自己手中，为保障经济社会发展提供了坚实支撑，为应对各种风险挑战赢得了主动。

迈上新征程，广大干部群众表示，要始终绷紧粮食安全这根弦，把党的二十大提出的目标任务落到实处，踔厉奋发、勇毅前行，稳产量、提产能、强机制、增效益，全方位夯实粮食安全根基，把饭碗牢牢端在自己手中，为全面建设社会主义现代化国家提供更加坚实的保障。

中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮

又是一个丰收年。“今年玉米大丰收，亩产1000多斤。”河南省汤阴县韩庄镇王佐村种粮大户黄海涛干劲十足，“收完玉米压茬播麦，机械化秸秆还田，犁地翻耕、播撒麦种，来年的馒头有指望！”

农业农村部农情调度显示，全国秋粮收获已超九成，全国秋粮丰收在望，全年粮食有望再获丰收。

习近平总书记对粮食安全念兹在兹：“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。”

新时代十年，中国饭碗端得牢、成色足，为克服各种风险挑战、稳定经济社会发展大局提供了有力支撑，为推动经济社会高质量发展、开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

粮食连年丰收，能否高枕无忧？

党的二十大报告深刻指出，“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种‘黑天鹅’、‘灰犀牛’事件随时可能发生”“确保粮食、能源、产业链供应链可靠安全和防范金融风险还须解决许多重大问题”。

“从复杂的国际形势看，粮食安全不能有丝毫麻痹大意，必须增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆说。

从国内看，城乡居民食物消费结构不断升级，农产品稳产保供，既要保数量，也要保多样、保质量。“当前我国粮食等重要农产品供给总体有保障，但粮食供求仍呈紧平衡，大豆油料自给率偏低，绿色优质农产品供给不足，稳产保供的基础还不牢固。要从更好满足人民美好生活需要出发，加快构建以粮食安全为基础、以确保食物有效供给为目标的粮食安全综合保障体系。”中国人民大学农业与农村发展学院教授程国强分析。

尽管面临各种风险挑战，但纵观基本面，大国粮仓根基稳固。

——粮食产能基础不断夯实。

数据显示，全国划定10.58亿亩的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，可保障我国95%的口粮消费量。全国农田有效灌溉面积占比超过54%，良种在农业增产中的贡献率超过45%。

——粮食产业高质量发展步履铿锵。

安徽省亳州市十八里镇五得利面粉厂生产车间里，机器轰鸣，车间负责人高国刚介绍，“小麦在这里被充分利用，麦皮用来生产杂粮饼干，麦胚制作成化妆品和保健品，身价倍增。”

延伸产业链、打造供应链、提升价值链，越来越多的“大粮仓”变成“大厨房”，大食物、大流通、大市场，不断满足人民群众从“吃饱”到“吃好”的消费升级。

“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中，我们有基础、有条件、有能力、有信心。”农业农村部有关负责人说，下一步要盯紧抓实粮食安全乃至食物安全的全领域全过程全环节，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，全方位夯实粮食安全根基，更好满足人民群众丰富多样的食物消费需求。

把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位

粮食安全的根基是能力安全。

习近平总书记指出：“把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，把‘藏粮于地、藏粮于技’真正落实到位”。

谆谆嘱托化成坚决行动。广大干部群众表示，全方位夯实粮食安全根基，要全面贯彻党的二十大精神，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，确保粮食任何时候都能产得出、供得上、供得优。

——落实“藏粮于地”，守好建好“饭碗田”。

一大早，河北省邢台市宁晋县润风种植专业合作社负责人张军永就来到田间，“这高标准农田就是给劲，田面平整，设施完善，你看这小麦，长势多好！”

邢台市农业农村局党组书记邱海飚介绍，下一步当地将严格耕地保护制度，加大高标准农田建设力度，力争2030年实现高标准农田全覆盖。

“农田就是农田，而且必须是良田。”今天的耕地就是明天的饭碗。一系列耕地保护硬措施，不断夯实大国粮仓“耕基”。今年前三季度，我国实施黑土地保护性耕作面积8300万亩，超额完成年度计划任务。近日，农业农村部印发《2023年东北黑土地保护性耕作行动计划技术指引》，指导各地进一步养好用好黑土地。到今年底，全国将累计建成10亿亩旱涝保收的高标准农田，保障粮食产能1万亿斤以上。

——攥紧中国种子，端稳中国饭碗。

“今年种的‘连粳13号’，一亩预计增产200斤，收益增加300元左右。”江苏省宿迁市宿城区蔡集镇田头，种粮大户徐军正忙着收割水稻。

“好种打好粮。我们与省农科院合作成立院士协同创新中心，全力建设种业育繁推一体化体系，多出好种子、产更多粮食。”宿城现代农业产业园管委会副主任张刚说。

中国粮用上中国种。目前，我国粮食作物良种基本实现全覆盖，农作物自主选育品种面积占比超过95%。我国深入实施现代种业提升工程，到2025年育种创新能力将达到先进水平。

——落实“藏粮于技”，种地挑上“金扁担”。

让农民用最好的技术种出最好的粮食。黄澄澄的大豆、金灿灿的玉米，山东省嘉祥县乡情农作物种植专业合作社技术员李华锋正带着乡亲们晾晒收储，“大农机全程护航，今年大豆、玉米实现了一田双收。来年我们准备购置更多农机，带动更多农民科技种粮。”李华锋说。

粮食生产出路在科技。我国农作物耕种收综合机械化率超过72%，农业科技进步贡献率达到61%。农业农村部科技教育司司长周云龙介绍，下一步将尽快在关键核心技术、基础原创技术、生态循环技术、拓展食物来源技术上取得突破，加快实现高水平农业科技自立自强。

不让种粮农民在经济上吃亏，不让种粮大县在财政上吃亏

保护好地方政府抓粮积极性和农民种粮积极性，是全方位夯实粮食安全根基的重要课题。

习近平总书记强调，“不让种粮农民在经济上吃亏，不让种粮大县在财政上吃亏”。

“党的二十大报告进一步释放了重农抓粮的鲜明信号，各级党委政府要扛起责任，全面落实粮食安全党政同责，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保把饭碗牢牢端在自己手中。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥说。

——政策更给力，种粮有底气。

“今年每亩收到一次性种粮补贴41.44元、耕地地力补贴95.41元，补贴力度大，丰收又增收。”河北省邱县香城固镇张云固村种粮大户张朝印算起账，“政策托底，种粮有信心，300多亩小麦已经全部种下。”

丰收背后是政策支撑。为调动农民种粮积极性，今年中央财政提前下达耕地地力保护补贴1205亿元，继续提高小麦、稻谷最低收购价，先后下拨实际种粮农民一次性补贴400亿元，比上年翻了一番。

政策稳预期、强信心。下一步，各级财政将持续加大种粮支持力度，通过价格支持稳预期、收入补贴保成本、保险扩面降风险，为农民种粮提供全方位保障。

——经营增效益，粮农有赚头。

“合作社托管了2000多亩地，农民每亩种粮成本减少上百元。”湖北省广水市南新村艳阳天专业合作社社长卢建林说，“我们将继续完善产前产后服务，提供粮食烘干、流通、加工一条龙服务，田间连车间，让乡亲们种粮更有赚头。”

截至目前，全国累计培育农民合作社222万家，建立健全利益联结机制，带着农民干、帮着农民赚。各地深入推进优质粮食工程，直接带动优质粮食增加5000多万吨。

好粮食带来好效益。接下来，相关部门将着力补上粮食烘干、流通等环节短板，开展粮食绿色仓储、品种品质品牌等“六大提升行动”，加快发展农业社会化服务，探索订单农业、加工物流等，提高种粮综合效益。

——责任再压实，饭碗一起端。

“我们将继续完善粮食安全党政同责配套制度，签订承诺书，列入综合考核指标，层层落实责任。”湖南省保靖县农业农村局局长朱亮介绍。

饭碗一起端，责任一起扛。今年中央首次实行粮食安全党政同责考核，各地各级党委政府扛起粮食安全的政治责任。越来越多的地方党政一把手走进田间看粮食生产，进村入户搞调研，强化硬措施，形成保障国家粮食安全的合力。我国将继续完善产粮大县、产油大县、制种大县等综合奖励政策体系，不让重农抓粮吃亏。

希望的田野上，冬小麦陆续出苗，新的丰收正在孕育。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全方位夯实粮食安全根基，压舱石稳固的中华民族伟大复兴号巨轮，定能乘风破浪、扬帆远航。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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