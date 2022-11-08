人民网北京11月8日电 (记者杜燕飞)“明天油价又要涨了，我得赶紧加油去了。”得知油价再次上涨的消息后，家住北京市朝阳区的刘先生7日晚间连忙开车到加油站给自家汽车加油。

国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自11月7日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高155元和150元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.12元、95号汽油每升上调0.13元、0号柴油汽油每升上调0.13元，国内多数地区95号汽油将再度步入“9元”时代。

据测算，以油箱容量为50升的家用轿车为例，车主加满一箱92号汽油将多花6元左右。本次调价是国内油价年内第13次上调，调价后，今年成品油价格调整呈现“13涨7跌1搁浅”格局。

据国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（10月24日—11月4日）国际油价继续上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨2.10%。

“本轮计价周期内，国际原油价格走势较为震荡，但整体呈现上行趋势。”金联创成品油分析师王延婷接受人民网记者采访时表示，进入11月，“欧佩克+”正式实施减产计划，将在11月及12月减产200万桶/日。此外，地缘局势的不确定性也导致能源供应短缺风险上升,投资者对原油供应收紧的预期提振油价走高。

下一次成品油调价窗口将于11月21日24时开启。“由于近期原油涨幅较为明显，进入新一轮调价周期后，变化率将转入正向发展，短期内，原油价格依然维持高位震荡，成品油零售价将迎来连涨模式。”王延婷说。

隆众资讯成品油分析师李彦告诉人民网记者，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行的趋势。目前来看，“欧佩克+”减产开始执行，供应趋紧和地缘风险之下，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

国家发改委价格监测中心预计，短期内油价可能继续维持高位。欧盟禁止进口俄罗斯原油将于12月5日生效，同时对俄罗斯航运公司设限，制裁措施可能导致俄罗斯关闭100-200万桶/日的原油产量。北半球供暖季来临，“欧佩克+”减产和俄罗斯产量下降将加剧油市供需矛盾。美国释放原油储备的计划即将结束，补库需求也对油价产生支撑。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.57元/升

西藏拉萨：92号汽油9.33元/公升

云南昆明：92号汽油8.61元/升

贵州贵阳：92号汽油8.59元/升

四川成都：92号汽油8.55元/升

重庆：92号汽油8.52元/升

广西南宁：92号汽油8.52元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.5元/升

广东广州：92号汽油8.48元/升

湖北武汉：92号汽油8.48元/升

河南郑州；92号汽油8.47元/升

北京：92号汽油8.46元/升

河北石家庄：92号汽油8.46元/升

甘肃兰州：92号汽油8.46元/升

山东济南：92号汽油8.44元/升

天津：92号汽油8.46元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.44元/升

吉林长春：92号汽油8.42元/升

江苏南京：92号汽油8.43元/升

浙江杭州：92号汽油8.43元/升

上海：92号汽油8.42元/升

青海西宁：92号汽油8.42元/升

福建福州：92号汽油8.42元/升

江西南昌：92号汽油8.42元/升

安徽合肥：92号汽油8.41元/升

湖南长沙：92号汽油8.41元/升

山西太原：92号汽油8.4元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.39元/升

宁夏银川：92号汽油 8.36元/升

陕西西安：92号汽油8.34元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油8.18元/升

备注：数据来源于各省市发改委网站，汽油价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：罗知之、高雷)

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