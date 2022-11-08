人民网北京11月8日电 （记者栗翘楚）近日，由工业和信息化部主办，中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心、中国工业互联网研究院联合承办的第三届中国互联网基础资源大会在京举行，近百位行业专家学者在论坛进行研讨交流。

在会上，原国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁系统介绍了数字经济测度的不同维度和视角。他表示，数字经济将以发展智能经济为主要内涵，数字经济测度也随之将以智能经济的测度为重点。

中国工程院院士邬贺铨在谈及IPv6地址潜能时表示，IPv6不仅指示终端网络位置，还可表征用户身份并作为标识，不仅可标识终端、路由器，还可以标识业务和应用。可开发IPv6分段路由、网络切片、随流检测、新型组播和应用感知网络等新协议。

中国工程院院士张宏科表示，信息网络已成为大国博弈的核心与关键，是经济发展、社会进步等的决定因素，亟待原创性地突破新型网络体系架构关键技术，打造自主可控网络体系，加快推进我国网络技术自主创新，应进一步完善“新型网络”理论体系和技术，建立智融网络实验验证与孵化平台，服务国家战略与重点行业。

中国互联网络信息中心主任曾宇研究员深入分析了互联网基础资源发展呈现的六大趋势：空天地连接泛在化、资源管理去中心化、应用服务智能化、标识解析高效化、数网资源融合化、安全防护自主化态势。他建议，需进一步统筹推进大型数字基础设施建设；以信息领域新基建为抓手体系化发展核心技术；构建新型互联网基础资源管理信任体系；推动构建尊重网络空间主权、共同参与治理的网络空间新格局；基于融合型数字基础设施构建融合创新网络服务区域经济发展。

对于推进工业互联网标识解析体系建设下一步工作，中国工业互联网研究院院长鲁春丛表示，要完善MA标识体系，加快MA节点建设；面向产业集群，打造行业公共服务平台；推进MA二级节点运营，打造标识创新应用。

对于如何进一步增强互联网基础资源安全，中国科学院计算机网络信息中心副主任谢高岗研究员建议，要提升互联网基础资源监测、分析及治理基础理论与技术能力；积极参与国际互联网机构与标准组织，推动多边共治；构建全球互联网基础资源监测平台，推动全球互联网安全持续发展。

中国计算机学会高专委秘书长、中科院计算所张云泉研究员分享了算力经济发展的四个趋势：算力服务异军突起；多样性算力融合创新；以计算和网络融合为代表的新一代算力服务技术兴起；业界急需算力服务评价和评测基准。他表示，算力发展和消费指数会成为数字经济发展的一个重要指标，急需推出算力服务评价标准和评测标准，确保算力服务健康发展。

(责编：罗知之、高雷)

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