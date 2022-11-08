黄盛

“我们要共同探索共建共享全民健康的新思路、新体系和新思维。”

“推进健康中国行动落地，进一步提升人民群众健康素养。”

“关注妇幼健康及消化道健康，创新健康科普形式，合力推动健康科普工作，助力提升公众健康素养。”

11月7日，由人民健康发起，拜耳支持的“共建共享 守护健康”专题圆桌访谈活动在第五届进博会拜耳展台举行。参加活动的嘉宾围绕全生命周期健康服务构建、妇幼健康保障、消化道健康促进等主题展开交流。

“未来，我国要优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。正所谓‘独木不成林，一花难成春’，做好这项工作离不开公平可及、系统连续的高质量妇幼健康服务，也离不开社会各界的协力合作。”中国疾控中心妇幼保健中心主任李志新指出，推进妇幼健康工作是一项长期且系统的工作，希望更多的“以妇女儿童健康为中心、以保障母婴安全为核心”的健康公益项目能够切实落地，增进群众健康福祉，共建共享健康中国。

李志新介绍，中国疾控中心妇幼保健中心多年来坚持以保障生殖健康为目的，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，在维护和促进我国妇幼人群健康方面进行了积极探索和实践。例如，主持参与妇幼健康方面技术标准、指南和规范的编制，并积极推广国际先进成熟的理念；系统总结中国妇幼保健体系的优势和服务模式，并向国际社会宣传推广；积极探索新媒体方式，推动健康教育工作不断取得新成效。

主题分享环节，中华医学会妇产科学分会副主任委员、上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师狄文以《防治并举 关注女性健康》为题进行分享。他认为，医疗机构和医务工作者不仅要会“治病”，也要把“防病”作为重要工作，防治并举才能更加有力地保障人民群众的健康。“聚焦女性健康，有很多常见病、多发病可以通过预防及早期干预措施来降低疾病发病率，延缓疾病进展。‘治病靠医生，防病靠自己’，我们要通过多种形式的健康科普教育，提高公众对相关疾病的知晓率，逐步形成疾病预防的自我保护意识。”

中国医师协会消化医师分会副会长、北京协和医院消化内科主任医师李景南作《走出认知误区 关注胃肠道健康》主题分享。他指出，近年来，我国消化道疾病发病呈现年轻化趋势，而很多年轻人喜欢通过互联网去了解相关诊疗知识，其中会存在很多误区，可能会延误治疗并给自身带来一定的危害。“希望消化领域的专家以及年轻医生，一起关注患者的同时还要关注健康宣教，积极开展健康科普工作，传递给大众正确的胃肠道健康知识，引导公众关注自身胃肠道健康，提高健康素养。”李景南说。

拜耳健康消费品中国总经理何勇发言。主办方供图

作为较早进入中国市场的跨国企业之一，拜耳在满足中国公众健康消费需求和提供创新解决方案等方面也开展了诸多探索和实践。“我们除了在产品研发、创新服务等领域做出应有的贡献之外，也在投入大量的精力助力推动全民健康教育。”拜耳健康消费品中国总经理何勇说，妇幼健康和消化道健康一直是拜耳非常关注的领域，希望通过今天的研讨活动以及各方的共同努力，真正让每个人都能成为自己健康的第一责任人。拜耳愿与各方一道，共同参与到健康中国建设中来，助力人人享有健康美好生活。

“共建共享 守护女性健康”圆桌讨论。主办方供图

在“共建共享 守护女性健康”圆桌讨论环节，上海市第一人民医院妇产科宫颈疾病诊疗中心主任、副主任医师杨永彬，上药控股全国合约销售业务总部总经理闫峰，上海海王星辰连锁药店采购负责人王静分别从女性健康科普、健康教育创新、药店健康服务等方面展开探讨分享。三位嘉宾认为，要进一步提高全社会对女性健康的关注，通过多种可及渠道宣传普及女性健康知识。

“多方共助健康素养提升 守护胃健康”圆桌讨论。主办方供图

在“多方共助健康素养提升 守护胃健康”圆桌讨论环节，上海交通大学医学院附属仁济医院消化科行政副主任、主任医师陈胜良，拜耳健康消费品中国区非营养品类负责人颜炜分别从各自专业领域分享了守护胃健康的探索实践。他们提到，高质量的科普内容输出及触达是提升公众健康素养、守护胃健康的重点所在，做好这项工作需要医务工作者、媒体、企业等社会各界的共同努力。

(责编：罗知之、高雷)

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