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小陈皮何以成为亿元产业

2022年11月19日08:14 | 来源：光明日报
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原标题：小陈皮何以成为亿元产业

选果、清洗、剥皮、晾晒、填茶、烘干、包装……迎着一股沁人的柑橘清香，步入广西浦北县龙茗茶果专业合作社，流水线上数百人忙得不亦乐乎，一个个小柑橘在指尖翻转，没过多久，一颗颗小青柑茶成品呈现眼前。

“俗话说‘一两陈皮一两金，百年陈皮赛黄金’，我们以本地劳动力和资源为依托，发展柑普茶和陈皮产业，成为助农增收致富的新亮点。”合作社负责人龙仕福告诉记者，合作社柑橘产业总产值1500万元，陈皮产值300万元，吸引周边200名群众长期务工，人均年收入3万多元。

“推动发展陈皮产业，是促进乡村振兴、助农增收致富的增长点。”浦北县县长杨永冲告诉记者，“陈皮具有较高的食用价值和药用价值，浦北陈皮产业发展历史悠久，已成为当地特色产业之一，我们顺势而为，把陈皮产业作为头等项目、头号工程来抓，成立了陈皮协会和陈皮产业发展中心，统筹指导陈皮柑无病毒种苗繁育、规范化种植以及陈皮加工、品牌建设等工作，实现‘抱团集团化’发展。”

说起陈皮产业，龙门镇林塘村党总支书记、村委会主任容家良如数家珍：“我们村从1984年就开始种植大红柑，种植面积3000多亩，2021年收入超5000万元。目前全村有100多户种植大红柑，8户收入超百万。”

村民余传春感慨：“最近，在各方帮助下，银行发放的100万元贷款已经到位，市、县又帮助广大大红柑种植户拓宽深加工环节的路子，好消息真是一个接一个。”

别看陈皮小，其中学问大。随着种植大红柑的群众越来越多，浦北县陈皮协会从种苗开始，层层严格把关。“打造优质品牌，每个环节都不能疏忽。让群众种下‘幸福树’，开出‘产业花’，收获‘振兴果’。”浦北县陈皮协会会长陈能浩说。

“大红柑三年左右便产生经济效益，一年就可从胎柑、小青柑、陈皮等阶段获取不同形态的产品。”龙门镇党委书记陆建绍介绍，2021年，该镇大红柑总产量7.5万吨，总产值21亿元；预计今年陈皮交易量可达5500吨，交易金额15亿元以上，可带动8000多人实现就业增收。

“陈皮既是食品，又是中药材，与治病养生保健关联度高，须立足长远狠抓产业融合。”浦北县委常委、陈皮产业发展中心主任陈柏告诉记者，浦北正进行产业规划调整、加快品牌打造，推动陈皮产业走深走实，为乡村振兴注入新动能。

如今，浦北县陈皮、柑普茶加工点达100多家，规模化企业、合作社31家，从事大红柑种植、加工的农村劳动力达2万多人。该县制定了产业发展方案，在产业布局、良种培育、生产、研发、推广等方面实行“一条龙”服务，力争到2026年，全县大红柑种植面积累计30万亩，年产鲜果60万吨以上，年产陈皮3万吨以上，实现产值超100亿元。（本报记者 周仕兴 本报通讯员 陆喜击）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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