人民网北京11月18日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》（以下简称《通知》）。《通知》确定，6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司，可以开办个人养老金业务。

个人养老金制度处于初始阶段，覆盖面大、业务要求高、关系人民群众切身利益，对参与的商业银行和理财公司业务经营、客户服务、风险管理、社会责任等均有较高要求。《通知》确定，截至2022年三季度末，一级资本净额在1000亿元以上、具有跨区域服务能力、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，以及截至2022年三季度末，已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。

2022年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》（以下简称《意见》）。为落实《意见》要求，银保监会制定了《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，规范商业银行和理财公司个人养老金业务，助力多层次社会保障体系健康发展。

银保监会有关部门负责人介绍，《意见》规定，参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》按照《意见》要求，不允许超额缴费。对于有进一步养老产品投资需求的个人，可通过其他账户自行购商业养老金融产品。

参加人可以通过个人养老金资金账户购买哪些个人养老金产品？上述负责人表示，参加人可以通过个人养老金资金账户购买个人养老储蓄、个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等个人养老金产品。其中，开办个人养老金业务的商业银行所发行的储蓄存款（包括特定养老储蓄，不包括其他特定目的储蓄）均可纳入购买范围。

附首批开办个人养老金业务的机构名单

商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、平安银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行

理财公司：工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、中邮理财、贝莱德建信理财、光大理财、招银理财、兴银理财、信银理财

(责编：罗知之、吕骞)

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