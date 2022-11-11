原标题：《2022天猫双11社会价值报告》发布 00后创业商家数近100万

11月11日，在第14个天猫双11当天，阿里巴巴集团发布《2022天猫双11社会价值报告》。《报告》提出，经过14年发展，天猫双11在促流通、促消费的商业价值之外，不断提升社会价值创造能力，凝聚、放大、传递了更多善意、暖意和绿意。

《报告》称，天猫双11展现了“滴灌效应”和“广场效应”，以平台为纽带，各方力量联结，共同推动创造社会价值，其中，就业创业、助农助老、平台公益和绿色低碳是今年的最大亮点。

双11创造更多元创业就业机会

《报告》指出，今年天猫双11是参与商家最多元化的一届。通过降低门槛、重点支持中小企业和年轻创业者等方式，过去一年，淘宝净增120万商家，00后商家总数已接近100万。

今年8月，淘宝在有关部门指导下，推出大学生创业就业扶持计划，为开店大学生提供流量扶持、在线课程培训、供应链对接辅助等支持，在双11前已扶持超过4万名大学生成功开设淘宝店。

10月21日，“天猫双11招聘季”启动，阿里巴巴联合第三方招聘平台“1号职场”，发动平台上8万多商家和企业，发布超过60万个电商岗位，其中80%是全职用工需求，20%是兼职等灵活用工岗位，包括主播经纪人、数字化管理师、低代码开发工程师、品鉴体验官、选品运营官等数字化新职业岗位。

为了更好满足就业季应聘需求，“天猫双11招聘季”还专门搭建了大学生专场和程序员专场，5767家优质企业发布了4.26万个校招岗位，上万家企业发布了3.5万个程序员岗位。

商家是社会价值的重要发起者和传递者

《报告》观察到，平台商家积极参与双11社会价值项目的发起与拓展，“参与者生态”成为今年双11的一大特色。比如，20个商家与天猫共同推进助老“黄扶手”计划，“农货多一件”倡议触达近10万主播，吸引一众淘宝达人主播参与，均展现了平台、商家、用户携手联动创造社会价值的新路径。

为了引导全社会更加关注老人居家安全，10月26日，天猫联合中国老年学和老年医学学会发起“黄扶手”计划，20个品牌商家积极参与，共同向社会送出5万个适老扶手，网友在线申请领取，商家免费上门安装。截止到11月10日，已有226个城市的近4.5万名消费者在天猫平台免费领取了双11暖心“黄扶手”。

本次天猫双11期间，阿里巴巴还发出“农货多一件”倡议，“让农产品在双11从后排到前排，多当3分钟主角，让老乡腰包更鼓一点”。倡议发出后，李佳琦、蜜蜂惊喜社、烈儿宝贝、陈洁kiki等主播纷纷参加。双11期间，有1664万网友为老乡下单，直播间累计卖出3549万件农货。160个国家乡村振兴重点帮扶县的农货销售额同比增长35%，4.6万多款农货销售额同比增长超100%。

平台创新模式 凝聚更多善意暖意绿意

今年天猫双11期间，全社会的善意、暖意和绿意在平台上凝聚、放大、传递。

双11前夕，阿里巴巴基于“链上公益”技术对“公益宝贝”作出升级，网友在淘宝搜索“公益”，就能看到自己历年公益宝贝捐给了哪个项目。双11期间，阿里巴巴“公益宝贝”迎来捐赠高峰，超过12万款商品加入其中，每成交一笔订单，商家就从货款中抽取一定金额或比例捐给公益项目。

“公益宝贝”开创了我国“交易捐”这一慈善新模式，自2006年诞生至2021年，累计参与商家超过800万，累计参与消费者超过7亿，仅2021年一年，善款流向181个公益项目，700多万人次从中受益。

公益更透明的同时，隐私保护变得更严密。淘宝面向消费者推出“隐私号码保护”服务，在商家、物流、快递、驿站等履约全过程全生态，保护用户的真实号码，为消费者构建防火墙。天猫双11期间，已有超过1亿用户使用这项服务。

从消费趋势看，平台和商家正在通过提供更多低碳供给，引领绿色低碳的生活方式。今年双11，阿里巴巴提前购买储备了3200万度绿电，日均使用绿电同比增加30%。菜鸟在全国13万家菜鸟驿站实行“快递包装换鸡蛋”，取快递时留下旧快递包装，就可兑换鸡蛋等礼物，预计回收600万个包装，用于就地循环寄件；无法二次使用的，则打成纸浆再造成笔记本。

消费者侧，超过1633万人购买了绿色商品。人们的消费也更加务实：替换装的购买量同比增加34%。闲鱼针对旧物回收推出现金补贴，鼓励消费者以旧换新，把浪费变成消费，超过700万人参与了手机回收。

(责编：董童、李源)

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