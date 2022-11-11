人民网乌镇11月11日电 （记者王震）当前，数字技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

11月10日上午，2022年世界互联网大会乌镇峰会数字经济论坛在浙江乌镇举办，论坛以“共商共建共享数字经济新时代”为主题，由国家互联网信息办公室、工业和信息化部、世界知识产权组织主办，中国网络空间研究院、中国互联网络信息中心、人民网、腾讯公司协办。来自政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库等100余位代表参加论坛。

世界互联网大会秘书长、第十三届全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良出席论坛并致辞。任贤良表示，中国深入实施网络强国战略、数字经济发展战略，推动经济社会数字化转型，数字经济发展取得明显成效，已经成为经济社会高质量发展的重要引擎。要坚持合作共赢，推动全球数字合作新格局；要坚持创新驱动，促进数字经济新发展；要坚持多措并举，打造数字经济新生态；要坚持人才引领，激发数字经济新动能。

中国网络空间研究院院长、党委书记夏学平在主持论坛时表示，当前，世界主要经济体都把数字经济作为发展重点，进行了有益探索。举办数字经济论坛旨在交流互鉴、凝聚共识，推进全球数字经济健康快速发展，推动各国共享数字经济发展成果。

论坛现场。

论坛举行“数字世界的共同愿景——全球智库论携手构建网络空间命运共同体”全球智库征文成果发布。本次活动共征集到来自中国、美国、俄罗斯、法国、德国、西班牙、克罗地亚、韩国、印度、乌兹别克斯坦、不丹、巴西等多个国家和国际组织专家学者的近百篇优秀稿件，汇聚了全球各方创新思路，展示最新研究成果，为全球互联网发展治理提供启发借鉴。

在主题演讲环节，与会嘉宾围绕“创新驱动发展”“加快构建数字合作新格局”主题，就数字经济如何实现创新发展、促进数字经济合作新局面进行深入交流。在圆桌讨论环节，与会嘉宾围绕“融合催生数字经济新业态”主题进行了深度探讨。

人民网舆情数据中心主任、人民数据总经理郑光魁认为，数字经济时代，平台至关重要，同时也对监管提出了更高的挑战。监管部门要对经济发展做到“心中有数”，以便对经济发展的态势和监管措施做出清晰判断。

高通公司全球副总裁侯明娟表示，万物智能互联正在成为整个行业的一个愿景，连接和计算依旧是数字化未来不可或缺的部分，期待与业界进行最广泛合作，在5G和人工智能时代创造更多机遇。

论坛还举行了2022年首届中国开源创新大赛启动仪式。大赛旨在为国内开源行业的企业、开发者、创业者提供展示、交流、合作的平台，助力开源生态的高质量发展，激发开源创新活力，选拔优秀的开源项目，培养开源实践人才，助力开源生态建设。

专题：世界互联网大会乌镇峰会数字经济论坛

(责编：王震、吕骞)

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