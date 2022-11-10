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业界热议酱酒发展趋势 行业集中度将提高

孙博洋
2022年11月10日16:17 | 来源：人民网
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“酱酒的市场份额越来越大，但品牌集中度会越来越高，只有长期才能长命。”在近日举行的中国酱酒长期主义高峰论坛上，贵州省白酒企业商会会长丁远怀如上表示。

中国酱酒长期主义高峰论坛现场。主办方供图

据了解，与所有的发酵工艺一样，酿酒是一门与时间作伴的行当，精选原材料，传承与不断完善工艺流程，剩下的就交给时间，也就有了“酒是沉的香”。

近日，在贵州仁怀举行的肆拾玖坊“生命中的那坛酒——做时间的朋友 敬人生的贵人”千斤坛开坛大典上，肆拾玖坊创始人、CEO张传宗提出了，坚持长期主义，打磨酱酒产品，构建茅台镇核心产能，做时代的企业，做时间的朋友。

论坛上，业界人士围绕“行业高质量发展、酱酒长期主义”共同探讨“新零售时代”环境下中国白酒的健康研究及发展新趋势，畅谈中国酱酒行业长期主义发展之道。

在谈到未来酱酒行业发展趋势时，张传宗表示，过去几年，酱香白酒在整个白酒行业中不论是从销量还是销售额和利润都大幅提升，可以称为行业享受了阿尔法红利收益；而未来5到10年，酱香白酒行业将会趋向于头部竞争，未来酱酒10强产能占行业整体产能60%以上。

肆拾玖坊酒业董事长孙跃表示，酱酒的长期主义已经成为当下共识，包括产品品质、文化传播、消费者培养等，都需要坚守长期理念，只有在这个领域，静下心来，虔心地、一点一滴地做时间的朋友，坚持长期主义，才能有所回报，才能抓住这一黄金赛道。

贵州省白酒专家委员会副主任委员黄平认为，酱酒生产的工艺特征决定了一定要走长期主义的道路，这样才能酿造好酒，才能穿越周期。

中国食品工业协会副会长、贵州省食品工业协会会长王遵表示，随着酱香型白酒市场的持续渗透，酱香型白酒将会回归价值基本面，消费升级促进市场变化，也决定了品质竞争将成为酱香型白酒高质量发展和酱香型白酒行业发展的未来。

贵州省白酒企业商会会长丁远怀表示，酱酒的市场份额越来越大，但品牌集中度会越来越高，只有长期才能长命。酱酒的行业竞争越来越激烈，但有品牌价值、有品质支撑的好酱酒可能会慢慢浮出。

酱酒专家、首批茅台智库专家权图认为，酱酒市场的发展，与酱酒的高品质有着密切关系，在酱酒文化和茅台品质双核驱动下，酱酒形成一股强大的势力，抢占市场。

在谈到酱酒产能与核心产区资源利用时，孙跃表示，对于酱酒的核心产区茅台镇来说，生产用地十分稀缺，同时对环保要求也非常高，无论是对酿酒的窖池窖底质量标准的要求，还是生产过程中加热、冷却以及酒糟处理等等，都提出了严格的环保要求。

(责编：罗知之、高雷)
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