本报记者 谢卫群

江苏苏州金鸡湖畔景观。

苏州市委宣传部供图

安徽合肥蔚来汽车自动化生产线。

合肥市委宣传部供图

11月8日，第五届中国国际进口博览会长三角G60科创走廊高质量发展要素对接大会在国家会展中心（上海）会议中心举行。长三角G60科创走廊专责小组成员单位和杭州、合肥、松江、嘉兴、金华、湖州、苏州、宣城、芜湖九地领导齐聚一堂，共议长三角G60科创走廊高质量发展。

九地分属上海、江苏、浙江和安徽，依托G60高速公路、沪苏湖高铁等交通大通道连接九地，探索出区域高质量协同发展的一条新路径。

11月8日发布的长三角G60科创走廊中期评估报告认为：科创走廊为全国构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系发挥了先行示范作用。

新发展理念指引

G60科创走廊的推出源自新发展理念的指引。

谈起G60科创走廊的建设过程，上海松江区委书记程向民记忆犹新：2016年5月24日，松江区委、区政府正式启动1.0版G60上海松江科创走廊建设。2017年7月12日，上海松江与浙江嘉兴、杭州推出2.0版“沪嘉杭G60科创走廊”。

此后，G60科创走廊建设快速推进。

2018年6月1日，在长三角地区主要领导座谈会期间，G60高速公路、沪苏湖高铁、商合杭高铁沿线的杭州、合肥、松江、嘉兴、金华、湖州、苏州、宣城、芜湖九地携手共建3.0版长三角G60科创走廊，正式启动了协同创新之路的建设。

2018年11月，长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略。在这一战略的部署下，2019年5月13日，G60科创走廊建设写入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，标志着G60科创走廊正式上升为长三角一体化发展国家战略的重要平台。

此后，平台建设不断升级。

2020年11月3日，科技部等六部门联合印发《长三角G60科创走廊建设方案》，赋予了“中国制造迈向中国创造的先进走廊、科技和制度创新双轮驱动的先试走廊、产城融合发展的先行走廊”的战略定位，明确到2025年基本建成具有国际影响力的科创走廊和我国重要创新策源地。

2021年3月，G60科创走廊被写入国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要，要“瞄准国际先进科创能力和产业体系，加快建设长三角G60科创走廊和沿沪宁产业创新带，提高长三角地区配置全球资源能力和辐射带动全国发展能力”，长三角G60科创走廊由此迎来新的重大发展机遇。

可以说，长三角G60科创走廊是新发展理念在地方的生动实践。

安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华说，6年时间里，G60科创走廊各地走进了国家发展战略，走上了进博会的大舞台，也走出一条科创大道。

市场化方式协同

坚持市场化、法治化、国际化导向，构建“市场先行+政府引导”的组织协调机制，是G60科创走廊的鲜明特色。

G60科创走廊建立了联席会议制度，组建了专责小组。协商制定目标规划、分步骤按节点推进任务，成为G60科创走廊的常态。联席会议与专责小组加强与各地合作对接，做实产业链、供应链协调联动的工作机制，创新“政、产、学、研、金、服、用”融合模式，以充分激发市场主体的活力。

为推动科创策源地建设，在科技部等国家有关部门的指导下，九地加快重大创新平台建设，构建原始创新先发优势。短短几年间，聚焦重大战略领域和前沿技术，九地已聚集国家和省级重点实验室及工程技术研究中心超过1000个。

围绕产业链部署创新链，九地加大重大科创的投入和资源的集聚力度。目前，九地全社会研发投入强度均值达到3.55%，已集聚高新技术企业3.65万家、国家级专精特新“小巨人”企业921家、各级孵化器众创空间1300余家。

为促进科技资源开放共享，加速科技成果转化，在科技部指导下，已设立长三角首支跨区域科技成果转化基金——长三角G60科创走廊科技成果转化基金，由国家引导基金参与设立、九地政府共同出资、社会资本共同投入。

通过加强合作，九地的产业能力优势互补，不断加强。九地围绕产业链部署创新链搭建了“1+7+N”产业联盟体系、跨区域产业协同创新中心、G60科创云要素对接平台等一批合作载体。

“G60科创走廊是协同联动的平台，是优势互补的平台，是要素对接的平台，是资源共享的平台。”江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝如此评价。

制度创新有效供给

打破壁垒，制度创新，是G60科创走廊的又一特色。工信部赛迪研究院院长张立说，强化制度精准创新和有效供给，推动创新一体化先行先试，是G60科创走廊的重要成果。

为打造高效便捷的政务服务生态，九地施行“一网通办”机制，2020年发出了全国首批跨省异地办理工商登记执照，被国务院办公厅确定为首批长三角政务服务“一网通办”试点区域。知识产权保护，是跨区域科创的重要支撑，九地实体化运作G60知识产权行政保护协作中心，并发布长三角G60科创走廊重点商标保护名录。

为吸引更多人才，G60科创走廊着力打造人才发展良好生态，九地建立了“基地+中心+峰会+培训”融合工作机制，通过打造产业人才协同中心、轮值举办G60人才峰会、联合开展高层次人才培训等，共建共享人才发展高地。与此同时，出台九地互认互通人才18条政策，实施“长三角G60科创走廊百万科创人才引进工程”。

为加大科创企业扶持力度，G60科创走廊力推金融服务创新。推出“G60科创贷”等专属科技金融产品，试点跨区域联合授信。同时，成立G60金融服务联盟，成员单位拓展到432家。启动首批13家产融结合高质量发展示范园区建设。G60综合金融服务平台已实现6个城市线上平台共联，授信融资总额2.03万亿元。

G60科创走廊启动建设以来，主要发展指标相当亮眼：九地战略性新兴产业增加值占GDP比重从11.5%上升到15%，GDP总量占全国比重上升到1/15，高新技术企业数占全国比重上升到1/10，科创板上市企业数占全国的比重达到了1/5。

今年第三季度，九地GDP同比增长3.9%，进出口总额同比增长112%。6月以来，九地签约落地项目超1300个，总投资额逾1.26万亿元。长三角G60科创走廊活跃增长极已经形成。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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