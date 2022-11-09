人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）记者从第五届进博会期间召开的“核创未来—Atoms for Future”主题论坛论坛上获悉，《零碳未来城发展规划》已经获浙江省发展改革委批复，国内首个依托核能综合利用打造的零碳高质量发展示范区规划亮相，为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”。

据了解，零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与浙江省海盐县共同建设。规划建设北部零碳产业区、南部未来科教区和核电小镇升级版，最终形成生产、生活、生态有机融合，全域零碳的未来城市新空间。

据介绍，零碳未来城是中核集团通过创造国际标准、驱动技术革新、建立综合能源零碳供应平台，打造的碳排放与吸收自我平衡、生产生态生活深度融合的新型产业园区。

论坛上，围绕“汇聚全球核力，开创未来新格局”主题，与会嘉宾就核能未来发展、核技术创新应用及拓展、核科技国际合作前景等话题进行交流。

中核集团副总经理刘敬表示，作为中国核科技工业的主力军，中核集团将进一步携手各方加快推进核能综合利用，大力开拓核技术应用领域，更好地开展核科技国际合作，促进核工业成为推动人类未来可持续发展的核心动力。

“一直以来，中国致力于推动核能可持续发展、核能安全发展以及核技术产业化发展。中国国家原子能机构将拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，加快推动核能事业高质量发展。”中国国家原子能机构副司长黄平表示。

(责编：罗知之、高雷)

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