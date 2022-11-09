人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

助力能源结构调整 依托核能综合利用建设零碳未来城发展规划获批

2022年11月09日20:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）记者从第五届进博会期间召开的“核创未来—Atoms for Future”主题论坛论坛上获悉，《零碳未来城发展规划》已经获浙江省发展改革委批复，国内首个依托核能综合利用打造的零碳高质量发展示范区规划亮相，为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”。

据了解，零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与浙江省海盐县共同建设。规划建设北部零碳产业区、南部未来科教区和核电小镇升级版，最终形成生产、生活、生态有机融合，全域零碳的未来城市新空间。

据介绍，零碳未来城是中核集团通过创造国际标准、驱动技术革新、建立综合能源零碳供应平台，打造的碳排放与吸收自我平衡、生产生态生活深度融合的新型产业园区。

论坛上，围绕“汇聚全球核力，开创未来新格局”主题，与会嘉宾就核能未来发展、核技术创新应用及拓展、核科技国际合作前景等话题进行交流。

中核集团副总经理刘敬表示，作为中国核科技工业的主力军，中核集团将进一步携手各方加快推进核能综合利用，大力开拓核技术应用领域，更好地开展核科技国际合作，促进核工业成为推动人类未来可持续发展的核心动力。

“一直以来，中国致力于推动核能可持续发展、核能安全发展以及核技术产业化发展。中国国家原子能机构将拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，加快推动核能事业高质量发展。”中国国家原子能机构副司长黄平表示。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力能源结构调整 依托核能综合利用建设零碳未来城发展规划获批
　　人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）记者从第五届进博会期间召开的“核创未来—Atoms for Future”主题论坛论坛上获悉，《零碳未来城发展规划》已经获浙江省发展改革委批复，国内首个依托核能综合利用打造的零碳高质量发展示范区规划亮相，为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”。 据了解，零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与浙江省海盐县共同建设。…
业内热议中国式现代化：弘扬企业家精神 发挥民营经济作用
　　人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）在8日召开的“弘扬企业家精神 推进中国式现代化”专题研讨会上，与会嘉宾认为，弘扬企业家精神要以凝聚共识为根本，以爱国奋斗为宗旨，以增强本领为要务。中国式现代化离不开民营经济的高质量发展，要完善保护企业家精神的市场环境、政策环境、法治环境、社会环境，推进中国式现代化进程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部