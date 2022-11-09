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业内热议中国式现代化：弘扬企业家精神 发挥民营经济作用

2022年11月09日20:23 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）在8日召开的“弘扬企业家精神 推进中国式现代化”专题研讨会上，与会嘉宾认为，弘扬企业家精神要以凝聚共识为根本，以爱国奋斗为宗旨，以增强本领为要务。中国式现代化离不开民营经济的高质量发展，要完善保护企业家精神的市场环境、政策环境、法治环境、社会环境，推进中国式现代化进程。

“企业家是资本的拥有者、资源的配置者、创新的组织者、财富的创造者、责任的担当者。”全国工商联原副主席、全国政协参政议政人才库特聘专家庄聪生表示，在推动中国式现代化的进程中，要完善保护企业家精神的市场环境、政策环境、法治环境、社会环境。

“中国式现代化离不开民营经济的高质量发展，要依法保护民营企业产权和企业家权益，为民营经济高质量发展营造优质‘软硬’条件，并落地生根。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为。

在全国政协委员、民建中央调研部部长陈百灵看来，弘扬企业家精神有三个发力点：一是以凝聚共识为根本，二是以爱国奋斗为宗旨，三是以增强本领为要务。当前要关注民营企业家的代际传承，加快建立统一市场，促进国企民企融合发展，完善非公企业家参与涉企政策制定的相关机制。

“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。”全国政协委员、民建北京市委副主委、北京希肯国际文化艺术集团董事长安庭表示，文化型企业将在促进精神财富共同富裕、物质文明与精神文明交相辉映的新征程上前景广阔、大有可为。

全面建设社会主义现代化国家，农村也是主战场。全国政协参政议政人才库专家、中国人民大学农业与农村发展学院教授汪三贵认为，民营企业的广泛参与和发展壮大对农业现代化具有举足轻重的作用，农产品深加工、农业社会化服务、乡村建设、乡村旅游等需要大批民营企业参与。

“中国式现代化为企业家带来了思考和启示。”中国民营经济研究会常务理事、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起认为，中国式现代化的新要求，提示新时代中国企业家应该立足国情，完善自身发展战略，以人民至上为宗旨，以服务人民美好生活需要为目的，这也是中国式的企业家精神。同时，中国式现代化也为企业家创造了机遇和舞台，提供了根本制度保障和信心。

(责编：罗知之、高雷)
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