人民网北京11月9日电 （记者栗翘楚）近年来，随着人们消费能力提升和健康意识增强，市场对医药用品、生物制剂、鲜活易腐货物等高价值温敏物资的需求快速增长。航空冷链物流作为时效性更高、安全性更佳的运输方式，由此进入快速上升通道。

11月7日，在第五届中国国际进口博览会上，海尔生物举办了“智护生命，共享未来”全球航空温控产业生态平台战略签约暨启动仪式。海尔生物旗下从事航空温控业务的控股子公司鸿鹄航空科技联手CEVA Logistics、极兔国际、昂际航电等行业巨头签署战略合作，共建全球航空温控产业生态平台。

当前，全球航空温控物流市场需求旺盛，如何能够为用户提供卓越的服务体验成为产业链各方的共同目标。

海尔生物样本网事业部总经理李军锋表示，鸿鹄航空科技通过攻克多个技术难点，自主研发出主动式航空温控集装箱，不仅箱内温控更精准、均匀，续航时间也比市场同类产品延长了约50%。

高质量的航空温控服务，离不开产业链上下游的协作创新。

CEVA Logistic大中华区业务发展副总裁吴军表示，CEVA Logistic将把在医药冷链方面的专业知识和能力服务于广大中国客户，通过把海尔的冷链集装箱与CEVA的全球空运服务相结合，集装箱租赁、退货、运输和监控都在一个平台上，客户将更加放心。公司将在海尔生物打造的全球航空温控产业生态平台，与产业各方协作合作，共同构建未来具有韧性且可持续的供应链，为患者及生态系统中服务患者的各方成功交付贡献力量。

据中物联统计数据显示，2021年全球冷链药品市场规模超过4000亿美元，预计2030年达到8000亿美元。其中，2021年我国冷链药品市场规模约达到5789.72亿元，同比增长48.32%，占全球比重进一步提升。

“相比传统物流，温控物流产品服务对物流基础设施、物流环节管控、温控设备、应急保障能力等均提出更高标准。”极兔国际中国区域总负责人周庆平则表示，公司将利用全球物流网络优势，通过科技和数字化实现运输环节可控，共建全球航空温控产业生态平台，共同打造规范化、标准化高端温控物流产品，为全球客户提供智慧、安全、高效的全链路物流服务，推动全球航空温控产业发展。

业界人士表示，生物制品是指用微生物或其产物制成的用于预防、诊疗疾病的药物。由于生物制品对温度敏感，生物储运过程中需用冷链运输，每个环节都可能因温度不符合规定要求而失效。

高质量的航空温控物流服务，离不开专业的航空温控技术方案作为基础支撑。昂际航电是全球领先的民用航电系统解决方案提供商，专注于从事综合模块化航电系统的研发与设计。

昂际航电销售总监周震宇表示，公司将以自身在航空电子和航空运输领域雄厚的技术优势和市场优势，携手鸿鹄航空科技，共同加快航空温控集装箱的数字化、智慧化升级，更好满足全球用户的高端需求。

李军锋介绍，鸿鹄航空科技已布局完成覆盖中国北上广深港等重点城市和欧洲、北美、亚太等地区的运维网，并与南航物流、东航物流、俄罗斯空桥货运等多家航空公司签订合作协议，与上百家货代、药厂、化工企业等建立业务联系。

“未来，全球航空温控产业生态平台将在全球航线网络、运营站点、联合营销和核心技术等层面开展深入合作，致力于通过生态协同创新，打破行业边界，为用户提供一站式航空温控运输解决方案，进一步提升为客户提供卓越服务的能力。”李军锋说。

(责编：罗知之、高雷)

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