人民网北京11月19日电 （记者李栋）记者从农业农村部了解到，近期随着生猪养殖户正常出栏释放产能，全国生猪价格和猪肉价格均出现回落。元旦春节期间，全国猪肉供应总体充足，价格大幅上涨的可能性不大。

据农业农村部监测数据显示，11月18日“农产品批发价格200指数”为124.49，比17日上升0.10个点。截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为34.00元/公斤。

“最近增加了10多台冷链车，在原有白条猪供应量的基础上，每天新增加1000头的出库量，在保证质量数量的同时，也保证了价格稳定在合理区间。”北京市房山区一屠宰企业销售经理告诉记者，近期保障供应链正常运行，不会出现断供的情况。

据市场人士介绍，10月上中旬，受旺季消费增加、生猪压栏惜售、二次育肥与屠宰企业争抢猪源等因素影响，猪肉价格出现了短暂的阶段性上涨。农业农村部密集发布预警信息，引导养殖户出栏育肥生猪，规避价格波动风险。

“17日，市场白条猪批发平均价是29元/公斤，比较上周下降了4%，比较11月初下降了16%。”北京新发地农产品批发市场负责人预测，由于受全国猪肉价格下降和饲料价格上涨影响，规模养殖企业会加快出栏节奏，散户出栏意愿也进一步增强。

16日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在11月份例行新闻发布会上指出，下半年以来，国内生猪价格总体震荡上行，特别是受部分养殖户过度压栏惜售和二次育肥、节假日市场消费增加等因素影响，10月上中旬一度上涨较多。

为切实做好生猪市场保供稳价工作，国家发展改革委会同有关部门通过加大投储力度、引导养殖户正常出栏、加强市场监管等方式，有效保障了市场供应。孟玮表示，今后一段时间生猪市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势。

元旦春节是猪肉消费旺季，需求也会增加，未来全国猪肉价格走势如何？农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌分析，目前全国生猪生产量仍在增长，元旦春节消费需求增加的同时，市场供应也将稳定增加，猪肉价格持续大幅上涨的可能性不大。

(责编：乔业琼、吕骞)

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