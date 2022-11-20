中国最大储气库开启今冬采气
2022年11月20日06:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社乌鲁木齐11月19日电 （记者顾煜）19日，地处天山北麓的中国石油新疆油田呼图壁储气库HUHWK4井采气阀门缓缓开启，这座目前全国最大的天然气储气库正式启动第十周期采气运行，全力保障今冬明春天然气供应。
呼图壁储气库设计总库容107亿立方米，是全国首个百亿立方米储气库，也是西气东输二线的首座储气库，具备新疆北部地区季节调峰和应急储备双重功能。
(责编：杨光宇、白宇)
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