据新华社乌鲁木齐11月19日电 （记者顾煜）19日，地处天山北麓的中国石油新疆油田呼图壁储气库HUHWK4井采气阀门缓缓开启，这座目前全国最大的天然气储气库正式启动第十周期采气运行，全力保障今冬明春天然气供应。

呼图壁储气库设计总库容107亿立方米，是全国首个百亿立方米储气库，也是西气东输二线的首座储气库，具备新疆北部地区季节调峰和应急储备双重功能。

(责编：杨光宇、白宇)

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