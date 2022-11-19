人民网北京11月19日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国首套自主研发浅水水下生产系统18日在渤海锦州31-1气田成功投产，这是我国浅水海域油气开发模式的又一创新，可撬动渤海油田数亿吨难动用储量，为保障国家能源安全增添了新的技术装备。

负责锦州31-1气田水下生产系统控制和天然气处理的锦州25-1南平台。受访者供图

锦州31-1气田位于渤海辽东湾海域，平均水深约30米。该气田新建一座水下生产系统，依托锦州25-1南这一亚洲最大连体平台进行开发生产，投产气井2口，高峰日产天然气约41万立方米，年产量相当于40万户家庭1年的使用量。

据介绍，水下生产系统由井口、采油树及控制系统等构成，是油气开采的关键装备，能够实现开采的精确控制及温度压力的监控，通常用于深水。在浅水海域，全球海上油气开发基本都采用固定式导管架平台模式，将采油装备建在平台上，方便操作调节。渤海海域航运、渔业发达，为了减少对海域的占用，中国海油在全球首创将水下生产系统用于浅海开发，实现了开发模式的新突破。

施工船舶铺设远程控制水下生产系统的脐带缆。受访者供图

目前，锦州31-1气田采用无人化开发模式，能够实现水下开采的精确控制及智能监控，降低工程投资和生产运营成本。其作为低成本水下生产系统的国产化示范应用，为后期建立渤海区域水下生产系统的标准技术体系打下了基础。

“浅水水下生产系统技术有效解决了渤海油气开发的难题，还可为国内外其他海域同类型油气田提供新的解决方案，这将盘活渤海浅水海域数亿吨的难动用储量，成为未来浅水油气田经济高效开发新的增长点。”中国海油研究总院院长米立军表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经