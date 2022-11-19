人民网北京11月19日电 （记者任妍）近年来，高技术产业已成为引领我国产业转型和高质量发展的重要力量，也已经成为吸收外资的重点领域。近日，商务部发布的数据显示，2022年1-10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%，折合1683.4亿美元，增长17.4%。从行业看，服务业实际使用外资金额7988.4亿元人民币，增长4.8%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%，高技术服务业增长25%。

日前，瓦里安医疗全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓在做客人民网人民会客厅时表示，中国对外开放水平的不断提高，为外资企业带来了更多发展机遇，未来瓦里安医疗将持续加码在中国的本土研发投入。

张晓表示，面对当前癌症病症发现较晚、漏诊率较高、治疗方式单一、医疗资源不均衡等问题，瓦里安希望能建立一个“中国模式”的肿瘤全生命周期管理服务解决方案。瓦里安正在筹备建设的“全民癌症防控治疗体系”针对患者的一个全周期服务，包括从早筛到多科会诊、精确诊断，匹配治疗方式，治疗后的健康管理、康复以及对病症复发进行预测和监测。

当下，随着中国医疗器械市场持续扩大，跨国企业本土化趋势不断加强，不少外资企业正通过持续专注创新、助力基层医疗等发展策略来适应行业变化。

张晓表示，瓦里安医疗已经连续五年参加进博会，展示多款全球首发、中国首发、中国首展等创新抗癌利器和解决方案，加速全球创新产品与中国市场的同步联动，持续投资并加码中国智造服务世界。

“瓦里安的本土化发展主要体现在三个方面，一是加强本土化科研创新，二是强化本土人才培养，三是坚持与本土供应商合作。”张晓介绍，瓦里安支持国内优秀供应商技术升级，攻克直线加速器核心器件瓶颈，提升产业链能力，目前和超过50家中国供应商合作。

谈及未来发展布局，张晓表示，瓦里安正在积极投建全球创新中心，加速布局建设中国抗癌生态链，联合本土癌症产业伙伴，打造服务中国临床需求的患者全生命周期解决方案，继续深耕科技创新，赋能高质量发展。同时，瓦里安还将持续推动中国高端医疗产业链升级，带动中国创新走向全球。

(责编：乔业琼、吕骞)

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