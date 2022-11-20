本报记者 廖睿灵

10月份，中国经济经受住国内外多重超预期因素影响，持续保持恢复态势。下一步如何巩固这一态势？当前，政策性开发性金融工具支持重大项目建设的落实情况如何？怎样在四季度形成更多实物工作量？进入取暖季，人民群众取暖需求是否有保障？……在国家发展和改革委员会11月16日举办的新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮回应了近期经济运行热点话题。

全年经济增速有望进一步加快

国家统计局近日发布10月份经济数据显示，10月份，中国经济持续保持恢复态势。进入四季度，如何继续巩固这一态势？

“经济大省等重点地区经济正在加快回稳发展。随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。”孟玮说。

近日，国务院联防联控机制发布优化疫情防控20条措施，指导各地更加科学精准做好疫情防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展。孟玮表示，这有利于进一步畅通经济循环、促进市场需求恢复。

“我们也注意到当前国际环境仍然错综复杂，疫情防控形势依然严峻，促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。”孟玮说，国家发改委将高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，积极扩大有效投资。同时，促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度；强化粮食、能源和产业链供应链安全保障，落细落实稳就业政策，扎实做好重要民生商品保供稳价，抓住时间窗口推动经济进一步回稳向上。

“展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。”孟玮说。

有效支持基础设施建设

7月底，国务院部署通过政策性开发性金融工具，加大重大项目融资支持，并成立了由19个部门和单位组成的推进有效投资重要项目协调机制。当前，政策性开发性金融工具支持重大项目建设的落实情况如何？

孟玮介绍，目前，7000多亿元金融工具资金已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设，正在加快形成实物工作量。

国家统计局发布的数据显示，1—10月份全国固定资产投资增长5.8%。孟玮表示，金融工具对稳投资发挥了积极作用，有力补充了重大项目建设资本金，支持了一大批“十四五”规划内既利当前、又利长远的有效投资重要项目。比如新建一批风电光伏、抽水蓄能、核电站项目，既能带动相关产业发展，也有利于保障能源安全；新建一批城市燃气管道、排水、供水、供热等老化更新改造和城市地下综合管廊、职业教育等项目，有利于补齐市政设施短板，有效改善民生福祉。随着这批项目加快推进，将对促进今明两年投资稳定增长、优化供给结构发挥重要作用。

“协调机制将继续发挥高效统筹作用，集中力量推动金融工具项目加快开工和建设，力争尽快形成更多实物工作量，增强投资对优化供给结构的关键作用，助力巩固经济回升向好趋势，促进经济平稳健康发展。”孟玮说。

今冬供暖季用气总体有保障

保暖保供是保民生的一项重要工作。目前北方地区已全面进入供暖季，国内天然气资源供应情况如何？

“从当前供应情况看，尽管国际复杂严峻的市场形势对中国冬季保供带来一定影响，但经过各方面提早准备，共同努力，采取有力措施，今冬供暖季国内天然气资源供应总体上是有保障的，高峰时段、部分区域受持续寒冷天气等影响可能会出现供需偏紧情况。”孟玮说。

为确保今冬供暖季天然气稳定供应，国家发改委将会同各有关方面加强统筹协调，持续做好几方面工作——

突出抓好民生用气保供稳价。供暖季期间，国家发改委将组织各地切实履行保障民生用气的主体责任，压实城燃企业保供直接责任，确保民生用气充足稳定供应。同时，督促各地严格执行居民门站价格政策，保障民生用气价格基本稳定。

推进国内天然气增储上产。支持中石油、中石化、中海油等上游供气企业加大增储上产力度，尽可能增加冬季高峰期国内天然气产量。发挥国家管网公司调度协调作用，推动已建成储气设施应储尽储，统筹用好储气资源，保障整个供暖季特别是高峰保供的需要。

推动合同严格落实。目前，国家发改委已组织各地和供气企业全面签订供暖季合同，供暖季期间将持续督促合同严格执行，按合同保障供用气秩序稳定。

“每年供暖季期间都会遇到一些个案问题，我们将充分用好天然气冬季保供日调度机制，加强针对性调节，及时协调解决各类个案问题，保障人民群众温暖过冬。”孟玮说。

(责编：杨光宇、白宇)

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