本报记者 欧阳洁 罗珊珊 杨彦帆

山东自贸试验区青岛片区一瞥。

韩加君摄（人民视觉）

家电贸易份额占到全球的38%，健康医疗、养老托育等服务消费需求升级……中国超大规模市场优势不断释放新机遇。在全球跨境投资低迷的背景下，我国外商投资规模不断扩大，成为吸引全球投资的热土。今年1至10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%。中国加快建设强大国内市场，推动构建新发展格局，为外商投资提供了更加广阔的发展空间。

11月10日，第五届进博会圆满落下帷幕，按一年计意向成交金额达735.2亿美元。行走在进博会各场馆，透过一个个火热的洽谈现场，我们看到了中国市场对外商投资的强劲吸引力。

习近平总书记指出：“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇，加快建设强大国内市场，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，扩大优质产品进口，创建‘丝路电商’合作先行区，建设国家服务贸易创新发展示范区，推动贸易创新发展，推进高质量共建‘一带一路’。”

党的十八大以来，我国不断优化营商环境，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。在全球跨境投资低迷的背景下，我国外商投资规模不断扩大，成为吸引全球投资的热土。今年1—10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%。

党的二十大报告提出：“依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。”

中国市场之大体现在哪些方面？这既体现在超大规模人口优势叠加消费升级浪潮而形成的消费大市场；也在于高质量发展推动下，绿色转型、数字经济等发展新动能的澎湃涌现；还在于区域协调发展、朋友圈广泛开拓出的合作新空间……对很多外资企业而言，中国大市场的机遇不容错过。

市场空间更加广阔

共享市场机遇，越来越多的创新产品进入中国，惠及更多消费者

机身小巧灵活，集扫地、洗地、吸尘和拖地功能于一体，能够准确定位、快速建图……第五届进博会上，一款全能型清洁机器人吸引了众多目光。这是德国卡赫与汤恩科技根据中国市场需求，合作打造的智能清洁创新产品。

中国消费者对生活品质要求不断提高，这为卡赫深耕中国市场带来了广阔机遇。2021年，卡赫中国集团销售规模突破了40亿元，出口规模和国内市场销售规模都创造了历史新高。今年6月，卡赫全球研发中心落户江苏苏州工业园区，进一步扎根中国市场。

“中国加快建设国内大市场，推动各国各方共享中国大市场机遇，这坚定了我们投资中国市场的信心。”卡赫相关负责人唐晓东说。

党的十八大以来，我国深入推进高水平对外开放，连续5年缩减外商投资准入负面清单，在金融、汽车等领域推出了一批重大开放举措，形成了制造业基本开放、农业服务业稳步持续开放的格局，为外商投资提供了更加广阔的发展空间。

家电贸易份额占到全球的38%，健康医疗、养老托育等服务消费需求升级……中国不断释放新机遇。

在第五届进博会期间举办的2022中国进口食品行业峰会上，中国食品土畜进出口商会发布的《2022年中国进口食品行业报告》指出，2012年至2021年，中国进口食品总额年均复合增长率达13%。2021年，进口食品总额1354.6亿美元，同比增长25.4%，创近10年新高。

共享市场机遇，越来越多的创新产品进入中国，惠及更多消费者。

过去几年，强生持续引进旗下医疗科技、制药、消费者健康各业务板块的创新产品，为中国患者提供更精准、更安全、更个性化的医疗服务。

不久前，强生在中国的全资子公司——广州倍绣生物技术有限公司投资1.5亿元启动“升级扩产”项目，投产后整体产能预计提升140%。“中国老百姓对美好生活的向往和对高质量医疗服务的需求，是跨国医疗健康企业对中国市场发展保持长期坚定信心的原动力。”强生全球资深副总裁宋为群说。

供给结构不断优化

绿色转型成为跨国公司在中国提升综合竞争力的重要方向

在今年的进博会上，资生堂带来了16款替换装产品，展示可持续包装解决方案，将液体代替压缩空气注入瓶中，同时实现塑料容器的塑形和灌装，与现有的同体积标准容器相比，该技术可减少70%的二氧化碳排放。

11月15日，资生堂中国公司宣布绿色增长计划，计划2023年在中国市场提供超过150个单品的替换装，推广绿色消费，助力循环经济发展。资生堂相关负责人藤原宪太郎表示，中国是资生堂集团最大的海外市场，也是公司业务增长的重要引擎。

迈向高质量发展，中国正有序推进碳达峰碳中和，低碳消费理念在年轻人群更加普及，具有绿色理念的品牌和产品更受欢迎，绿色转型已成为跨国公司在中国市场全面增长、提升综合竞争力的重要举措。

今年9月，麦当劳北京首钢园餐厅正式开业，该餐厅参照国际权威能源与环境设计先锋（LEED）评级零碳排放标准和零能耗标准进行设计、施工，将成为中国首家LEED认证零碳餐厅。目前，麦当劳在中国已有1700多家LEED认证绿色餐厅，预计将在今年年底前完成1800家的第一阶段目标，占全部新餐厅的95%以上。

“我们非常关注中国的绿色发展。”麦当劳相关负责人张家茵表示，未来，麦当劳将继续扎根中国市场，与专业的合作伙伴一起，联动上下游供应商，在绿色餐厅、绿色包装、绿色供应链和绿色回收方面不断探索，以绿色发展引擎驱动业务的可持续增长，助力中国实现“双碳”目标。

当前，全球贸易、数字经济、绿色转型成为促进全球发展的重要因素。近年来，面对数字化转型这一大趋势，中国不断发展新一代信息通信技术，促进数字技术和实体经济深度融合，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大数字经济。

数据显示，2012至2021年，中国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

在上一届进博会上，耐克宣布投资13亿元建立耐克中国创新中心，加大在人工智能、数据仓储、数字平台、电子支付等数字技术关键领域的创新投入。

在第五届进博会上，耐克表示继续投入1亿美元在江苏太仓建立“耐克全自动无人立体仓”，以满足中国消费者对于电商购物的高时效需求。“中国消费者是全球数字化程度最高的消费群体之一，他们推动了数字创新的发展。” 耐克相关负责人门立俊表示，未来耐克还将持续加大投资力度，提升数字化能力，加速实现耐克数字平台的本地化转型。

邓白氏公司在本届进博会上带来亚洲首发“数字化全球市场拓展解决方案”，从市场定位、精准触达、客户识别、销售转化以及企业展示五大板块入手，以数字化创新手段助力中国企业在全球市场的持续发展。

“中国已成为邓白氏全球首要战略市场之一。” 邓白氏相关负责人吴广宇表示，我们希望持续借力进博会强大的溢出效应，为中国企业提供更高效的数据分析支持和更精准的商业洞察，帮助企业做出各项商业决策，更加深入地参与到中国经济的数字化转型中。

开放红利持续释放

开放大门越开越大，为全球贸易发展开拓了新空间

第五届进博会开幕前夕，西门子医疗数字指挥中心在上海揭牌并投入使用。该中心搭载西门子医疗5G和元宇宙沉浸式教研平台，可让更多基层医院医护人员与临床专家、培训专家连线，提高诊疗能力。

本届进博会上，西门子医疗启动“县级医院医学影像科室能力提升项目”，推动更多优质医疗卫生资源下沉基层。西门子医疗相关负责人王皓说，中国广阔的县域乡村健康需求巨大，西门子医疗将继续把更多优质医疗资源带给中国消费者。

2022年，虽然线下门店拓展遇到一些困难，但乐高集团仍新开了80家门店。

“中国一直是我们重要的市场。”乐高集团高级副总裁黄国强表示，中国市场广阔的发展空间让乐高集团坚定深耕步伐。目前，乐高集团在中国门店数量大约2/3在二三线及以下城市。

中国市场的广度和深度不仅体现在城市和乡村、一二线城市和三四线城市的梯度地域空间上，还体现在对外拓展国际合作布局上。目前，中国已同26个国家和地区签署19个自贸协定，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。

在前四届进博会上，长粒香米是柬埔寨展台的明星产品。今年的进博会上，新产品紫衣腰果登台亮相。今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，越来越多的柬埔寨农产品进入中国市场。

中国开放大门越开越大，开放红利持续释放，对区域经济发展产生的积极效应逐步显现，也为全球贸易发展开拓了新空间。

“随着RCEP等自贸协定生效，贸易和投资自由化便利化水平显著提升，极大提高了海外贸易商、品牌方与RCEP缔约国展开合作的意愿，也进一步促进更多海外品牌、商家进驻中国市场，对于企业而言也蕴藏着巨大机遇。”京东集团副总裁、京东零售全球购业务部负责人韩瑞说，近三年来，京东的进口品牌商品采购总额已达5000亿元。

“我们要更好利用RCEP协定构建起的完整营商环境体系，与更多RCEP成员国达成更深入的合作，加速双方跨境进出口贸易进程，让更多企业深度参与到区域产业链供应链的建设中去。”韩瑞表示。

奋进新征程，开放的中国处处涌动着澎湃活力，必将以自身发展为世界创造更多新机遇。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 17 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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