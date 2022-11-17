高德地图上线北斗卫星定位查询系统
近日，高德地图上线了北斗卫星定位查询系统，用户在定位导航时可查看当前所调用的北斗卫星数量，以及具体编号、方位角、高度角、频点、信号强度相关详细信息。此外，高德还全面推出了基于北斗系统的一系列大众出行服务，包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等，助力这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。
高德地图APP截图。（受访者供图）
高德地图公司相关负责人介绍，如今高德地图每日为全国用户提供的海量导航服务次数中，大部分已通过北斗系统的定位能力主导实现。本次在中国卫星导航系统管理办公室的指导下，高德地图正式上线的北斗卫星定位查询系统，能够让用户在日常应用导航出行的同时，更深刻地了解北斗系统支持。
即日起，使用安卓系统智能手机的高德地图用户在户外使用驾车、骑行、步行导航等服务时，就可以通过点击界面中的卫星角标，查看有多少颗北斗卫星参与到当前的定位过程中，同时还能了解具体的卫星编号、方位角、高度角、频点、信号强度等详细信息。目前，该功能已首先在安卓版高德地图APP中上线，用户升级APP至最新版本后，在户外导航时即可查询体验；iPhone用户（iPhone 12及以上机型）使用时，则会看到“北斗卫星正在为您定位”的提示，以及北斗系统的介绍。
据了解，早在北斗系统开启民用的第一时间，高德就已经开始支持，为搭载支持该系统芯片的手机、车载系统等提供地图导航服务。在中国卫星导航系统管理办公室的支持下，如今，用户在高德地图最新版本的导航行程回顾、行前语音播报、位置共享报平安等多个服务场景中，都能通过图文、声音等方式感知到北斗系统的存在。
该负责人表示，高德地图始终致力于用创新方式，将各种前沿技术转化为民用交通服务，为用户提供更优质的出行体验。未来，公司也将在技术领域持续精进，依托北斗系统自主高精尖科技能力，更好地为广大用户的出行服务。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 距离缩短合作拉长 国际贸易大通道跑出“加速度”
- 人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）近日，一批跨境电商出口货物在上合示范区跨境电商监管中心完成海关监管验放手续。 胶州海关关员现场监管中欧班列开行。…
相关新闻
- 评论
- 关注