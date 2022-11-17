近日，高德地图上线了北斗卫星定位查询系统，用户在定位导航时可查看当前所调用的北斗卫星数量，以及具体编号、方位角、高度角、频点、信号强度相关详细信息。此外，高德还全面推出了基于北斗系统的一系列大众出行服务，包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等，助力这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。

高德地图APP截图。（受访者供图）

高德地图公司相关负责人介绍，如今高德地图每日为全国用户提供的海量导航服务次数中，大部分已通过北斗系统的定位能力主导实现。本次在中国卫星导航系统管理办公室的指导下，高德地图正式上线的北斗卫星定位查询系统，能够让用户在日常应用导航出行的同时，更深刻地了解北斗系统支持。

即日起，使用安卓系统智能手机的高德地图用户在户外使用驾车、骑行、步行导航等服务时，就可以通过点击界面中的卫星角标，查看有多少颗北斗卫星参与到当前的定位过程中，同时还能了解具体的卫星编号、方位角、高度角、频点、信号强度等详细信息。目前，该功能已首先在安卓版高德地图APP中上线，用户升级APP至最新版本后，在户外导航时即可查询体验；iPhone用户（iPhone 12及以上机型）使用时，则会看到“北斗卫星正在为您定位”的提示，以及北斗系统的介绍。

据了解，早在北斗系统开启民用的第一时间，高德就已经开始支持，为搭载支持该系统芯片的手机、车载系统等提供地图导航服务。在中国卫星导航系统管理办公室的支持下，如今，用户在高德地图最新版本的导航行程回顾、行前语音播报、位置共享报平安等多个服务场景中，都能通过图文、声音等方式感知到北斗系统的存在。

该负责人表示，高德地图始终致力于用创新方式，将各种前沿技术转化为民用交通服务，为用户提供更优质的出行体验。未来，公司也将在技术领域持续精进，依托北斗系统自主高精尖科技能力，更好地为广大用户的出行服务。

(责编：曹淼、李源)

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